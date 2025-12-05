Piacenza – Pro Sesto, i biancorossi sfidano la capolista. Franzini: “Dovremo avere molta attenzione, affrontiamo la miglior difesa, ma abbiamo le armi per fare bene” AUDIO

Dopo aver battuto Trevigliese e Sant’Angelo gli uomini di Franzini si preparano alla trasferta di Sesto Milanese contro una Pro che solo pochi giorni fa si è fissata in vetta al girone D di serie D, superando per 2-0 la Pistoiese in Toscana nello scontro diretto. Domenica sarà una gara fondamentale per il campionato dei biancorossi che attualmente sono a 3 lunghezze di ritardo dalla vetta

Sarà una gara complicata contro una squadra che concede ben pochi spazi. La Pro di Daniele Angellotti ha la miglior fase difensiva del campionato con soli 7 gol subiti in 14 partite. Se per al Piacenza non accadeva di finire una gara senza subire un gol dalla terza di campionato per i bianco celesti questa è la normalità. Non hanno subito reti nemmeno domenica scorsa al cospetto di una corazzata come la Pistoiese. Il 4-2-3-1, disegnato all’allenatore ha Ben pochi punti deboli. Davanti Stefano Banfi (a segno anche domenica scorsa) ha già realizzato 7 centri ed è il capocannoniere del campionato.

Le parole del mister: “Loro non hanno subito gol nelle ultime 4 gare, noi però abbiamo le armi per fare bene. Dovremo avere grande attenzione, sarebbe difficile recuperare se andassero in vantaggio”

Finalmente un clean sheet, mancava dalla terza di campionato

L’umore in casa biancorossa è alto. Finalmente i biancorossi hanno chiuso a rete inviolata una gara dopo tanto tempo: contro il Sant’Angelo il Piacenza ha fatto un match di personalità, prendendo in pugno la gara sin dalle prime battute, senza rischiare nulla. La sensazione è che Franzini possa aver finalmente trovato la quadra anche in fase difensiva. La chiave di volta è stata la fase finale di Treviglio, sul 3-2 il Piacenza ha iniziato ad amministrare la partita come mai prima. “Stiamo cercando di eliminare qualche errore difensivo. Ma la gara deve essere la stessa delle ultime, la squadra deve avere grande voglia, grande corsa, agonismo, perché di fronte abbiamo una squadra forte in un ambiente da categoria superiore. Nell’ultima partita e mezzo abbiamo fatto bene anche dietro, dobbiamo partire da quello. Sappiamo che davanti hanno grande qualità a partire da Banfi, ma anche lo stesso Stefanoni ha segnato già tanti gol. Una squadra che ha costruito a partire dall’ossatura dello scorso anno” I “Punti di vista” di Andrea Amorini dopo Piacenza – Sant’Angelo: “Una prova di forza dei biancorossi” – AUDIO

Martinelli, Mustacchio, tornano a disposizione, ma Ciuffo ancora non si è allenato regolarmente con il gruppo. Emergenza parzialmente rientrata

Arrivano ottime notizie anche dal fronte infortunati. Mustacchio ha fatto molto bene la prima parte di stagione ed ora si giocherà il posto con un D’Agostino in stato di grazia (per lui 3 gol in 2 partite), Ciuffo e Martinelli vanno a rintuzzare il reparto difensivo, che pur ha ben figurati nell’ultima prova. Insomma Franzini dopo diverse settimane con una formazione quasi obbligata ha finalmente l’imbarazzo della scelta. La sensazione è che possa esserci una staffetta tra D’Agostino e Mustacchio nel corso dei 90′, a livello difensivo difficile il tecnico cambi qualcosa dopo le ultime prove positive. Franzini non si sbilancia: “Deciderò solo all’ultimo momento. Dovrebbero essere tutti a disposizione, nessuno ovviamente al top. Ciuffo è stato fuori poco tempo, gli altri due mancano da più tempo, però valuterò a ridosso della gara”

La probabile formazione

Piacenza 4-3-1-2: Ribero, Cabri, Silva, Sbarella, Bertin, Lordkipandize, Putzolu, Poledri, Campangna, D’Agostino, Trombetta. All Franzini

Le gare della 15esima di campionato, domenica 7 dicembre, ore 14:30

Cittadella – Sangiuliano

Crema – Pro Palazzolo

Desenzano – Imolese

Rovato – Sasso Marconi

Sant’Angelo – Tuttocuoio

Progresso – Lentigione

Trevigliese – Correggese

Tropical Coriano – Pistoiese

La classifica

Pro Sesto e Lentigione 29; Desenzano 28; Pistoiese 27; Piacenza 26; Cittadella 24; Crema 20; Pro Palazzolo, San Giuliano e Rovato 19, Sant’Angelo 17; Imolese 16; Correggese 15; Sasso Marconi 14, Progresso 13; Trevigliese 12; Tropical Coriano 10; Tuttocuoio 4

Inaugurato il Piace Xmas Shop sul pubblico passeggio

