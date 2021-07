Piacenza calcio, Fiorani racconta l’iniziativa “Biancorossi fin dalla nascita” – AUDIO

Si rinnova la collaborazione tra Piacenza Calcio 1919 ed AUSL Piacenza che rende ancora più belli i bambini che nascono nel nosocomio cittadino.

Per il terzo anno consecutivo, la società ha deciso di regalare a ogni bebè una maglia della squadra; un piccolo ma bellissimo augurio di “buona vita” attraverso cui la squadra cittadina, spera di creare un sempre maggiore attaccamento ai colori, ai valori e alla maglia del club nei più piccoli e nelle loro famiglie. Matilde, nata tra l’altro proprio nel giorno del patrono, è stata la prima piccolina la nuova mini T-shirt biancorossa.

La maglia, contenuta in una speciale confezione, sarà consegnata a tutti i nuovi nati. Un ringraziamento va a Tiziano Battini, consigliere d’amministrazione Piacenza Calcio 1919, Paolo Marzaroli, dalla sede centrale della Banca di Piacenza, e Marco Maggi, titolare Mg Wear, che oggi hanno consegnato le magliette ai bambini.

“Siamo arrivati al terzo anno in cui proseguiamo con questa iniziativa e mi piacerebbe portarla avanti per sempre. Ci lega tanto alla nostra città e nascere con la maglia biancorossa penso sia un valore da trasmettere alle nuove generazioni. Si tifa la squadra della propria città.

“Al reparto pediatrico dell’ospedale di Piacenza vengono donate le magliette dei biancorossi a tutti i nascituri. Il nostro benvenuti ai nuovi piacentini. In Italia lo fanno in pochi. Dimostriamo il nostro attaccamento alla città. Vedo che piace tanto ai genitori, per cui siamo orgogliosi”.