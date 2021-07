Maria Grazia Petrali è il nuovo direttore del Conservatorio Nicolini. Petrali, 57 anni, è la prima donna a ricoprire questo incarico.

La decisione di propormi per la Direzione del nostro Conservatorio è maturata dopo un’attenta e ponderata riflessione personale. Attenta perché, dopo aver svolto per 5 anni l’attività di capo dipartimento e per un anno aver preso parte al Consiglio Accademico, ho potuto constatare e prendere coscienza dell’impegno quotidiano

che tale ruolo richiede. Ponderata perché alla luce delle esperienze vissute ho imparato quanto le capacità, i punti di forza e i limiti personali vadano posti in relazione alle responsabilità che questa carica comporta. La stima e la fiducia che molti colleghi mi hanno dimostrato sono state uno sprone a mettermi in gioco, e di conseguenza a rendermi disponibile per un compito tanto impegnativo quanto stimolante e coinvolgente.

La mia motivazione tuttavia vive anche di un profondo attaccamento a questo Istituto, nel quale ho

studiato molti anni fa e dove ho anche mosso i primi passi professionali quando successivamente al

Diploma mi sono trovata ad iniziare la mia esperienza didattica attraverso le prime supplenze. Il Nicolini ha così forgiato la mia inclinazione a creare qualcosa di buono per i ragazzi, ovvero rendere migliore la loro Scuola, e a rinnovare quell’entusiasmo ancora oggi nel vivere insieme a loro e a tantissimi colleghi il comune profondo amore per la Musica e per il Fare Musica