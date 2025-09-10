Piacenza Città delle Università: tavolo atenei, summer school internazionali e ricerca all’Expo di Osaka

Settimana intensa per il mondo accademico piacentino, che ha visto riunirsi il Tavolo del Protocollo Atenei, lo svolgimento di due Summer School internazionali e la partecipazione di una squadra di ricercatori del Conservatorio Nicolini all’Expo di Osaka. In vista della Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori.

Il Tavolo Atenei a Palazzo Mercanti

Nei giorni scorsi si è tenuto a Palazzo Mercanti il Tavolo di Coordinamento previsto dal Protocollo “Piacenza Città delle Università”. Attorno al tavolo si sono seduti l’Assessore alle Politiche giovanili, Università e Ricerca Francesco Brianzi, insieme al Prorettore del Polo di Piacenza del Politecnico di Milano Dario Zaninelli, al delegato dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Francesco Timpano, al Prorettore dell’Università di Parma Fabrizio Storti e al Direttore del Conservatorio “Giuseppe Nicolini” Roberto Solci.

L’incontro ha rappresentato un momento di aggiornamento sulle attività comuni e di confronto sulle prospettive della vita universitaria piacentina, a poco più di un anno dalla firma del Protocollo che ha posto le basi per una collaborazione più strutturata tra le istituzioni accademiche e il Comune. Sul tavolo, tra le altre azioni, il nuovo percorso “StartUpCreationLab” rivolto ai giovani universitari e futuri giovani imprenditori, presso Laboratorio Aperto Ex Chiesa del Carmine.

Summer School: studenti da tutto il mondo

Sempre in questi giorni la Sindaca Tarasconi e l’Assessore Brianzi hanno fatto visita a due importanti Summer School presso il Politecnico di Milano, Polo di Piacenza. La prima, in ordine cronologico, è la Summer School relativa all’International Master of Interior and Architectural Design, organizzata dalla SUPSI di Mendrisio, a cura del prof. Pietro Vitali, che ha portato in città studenti e docenti da diversi Paesi e da Scuole internazionali di Istanbul e Stoccarda. Studentesse e studenti hanno lavorato sugli spazi pubblici della Via Francigena in collaborazione con il Politecnico di Milano, che ha ospitato in città l’iniziativa La seconda è LOL – Landscape Of[f] Limits, intitolata “Breathing Landscapes”, tradizionale iniziativa tradizionale del Polo territoriale dedicata al paesaggio e alla progettazione urbana, diretta da Sara Protasoni e quest’anno (sesta edizione) dedicata principalmente al tema dell’aria con l’aeroporto di San Damiano come caso studio emblematico. Anche questa iniziativa coinvolge molti studenti internazionali (circa 70, espressione di 20 diverse nazionalità).

Le due esperienze, che hanno coinvolto complessivamente un centinaio di giovani protagonisti provenienti da contesti internazionali, configurano Piacenza come un laboratorio innovativo aperto al mondo rispetto ai temi del paesaggio e dell’ambiente.

Ricerca piacentina in vetrina a Osaka

Non solo attività locali. In questi stessi giorni una squadra composta da sei tra docenti, dottorandi e studenti del Conservatorio Nicolini ha preso parte ad EXPO2025 ad Osaka. Il gruppo ha lavorato a un progetto di sperimentazione di nuove tecnologie audio e video immersive applicate a contesti dal vivo, in collaborazione con l’Orchestra Nazionale Jazz (ONJ) dei Conservatori Italiani. Un coinvolgimento prestigioso, che ha visto la realtà piacentina portare all’estero il proprio contributo di ricerca e innovazione musicale all’interno di un progetto PNRR in collaborazione con altri Conservatori italiani. Seguiranno in Giappone le missioni di altri ricercatori delle università locali, in particolare di due dottorandi piacentini dell’Università Cattolica e del Politecnico di Milano.

Notte della Ricerca e Settimana della Scienza

Il calendario di settembre sarà ricco di appuntamenti. A fine mese Piacenza ospiterà la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori e la Settimana della Scienza, che animeranno il centro storico con laboratori, incontri e attività di divulgazione rivolte a cittadini, famiglie e scuole. La conferenza stampa di presentazione è prevista nei prossimi giorni.

Sempre a settembre, venerdì prossimo 12 alle ore 17, al Polo di Piacenza del Politecnico di Milano sarà lanciata la ricerca “Giovani e lavoro a Piacenza” dell’Istituto Toniolo, con i professori Alessandro Rosina, Paolo Rizzi e Pierpaolo Triani, nell’ambito del Festival del Pensare Contemporaneo. Il Festival vede coinvolti come partner scientifici del Festival i quattro atenei cittadini: Politecnico, Università Cattolica, Università di Parma e Conservatorio Nicolini. Allo showcase sarà presente l’assessore regionale Giovanni Paglia.

La ricerca “Giovani e lavoro a Piacenza” è parte del progetto del Comune di Piacenza – Assessorato Politiche giovanili, Università e Ricerca “Stay Jude”, co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito della L.R. 2/2023 per l’attrazione e valorizzazione dei talenti sul territorio regionale.

Le dichiarazioni

«Le Summer School, la missione a Osaka e i grandi eventi in arrivo a settembre – ha sottolineato la Sindaca Katia Tarasconi – mostrano una città delle università viva e in crescita. Piacenza è sempre più un punto di riferimento per la formazione, la ricerca e la creatività delle nuove generazioni».

«Il Tavolo Atenei è uno strumento che rafforza il coordinamento tra istituzioni universitarie e Comune – ha aggiunto l’Assessore Francesco Brianzi –. Questa settimana abbiamo visto Piacenza ospitare studenti e docenti da tutto il mondo, e allo stesso tempo essere presente a Osaka con i nostri ricercatori: due segni di una città universitaria capace di guardare lontano».

