Piacenza – Cittadella Vis Modena 1-1, Campagna risponde a Morello

Il Piacenza non va oltre al pareggio nel confronto casalingo con la Cittadella Vis Modena. Franzini si affida alla coppia d’attacco Manuzzi – D’Agostino con Campagna che torna a fare l’incursore dietro alle due punte. Putzolu si schiera davanti alla difesa.

Il Piacenza fa subito la partita con gli ospiti che difendono nella propria metà campo, ma sono i bianco-azzurri a passare in vantaggio: al 14′ Morello entra in area da sinistra e con un destro velenoso batte Ribero. Immediata la risposta dei locali: al 16′ traversone di Cabri per Campagna che di testa la mette sotto al sette.

Il Cittadella sfiora il raddoppio con Mandelli, ma Martinelli di testa salva sulla linea. Lordkipanidze deve lasciare il campo prima del tempo a causa di un infortunio agli addominali. La ripresa è ben poco spettacolare con le due squadre che faticano a trovare trame di gioco interessanti. L’allenatore biancorosso cambia tutto il reparto offensivo e lascia spazio anche a Mustacchio e Trombetta, ma i locali non riescono a segnare il gol della vittoria.

Ora il Piacenza scivola al quinto posto con la vetta che rimane a 6 lunghezze, visto il concomitante pareggio tra Lentigione e Pro Sesto. Domenica prossima (ore 15:00) i piacentini saranno ospiti dell’Imolese.

Le formazioni ufficiali

Piacenza (4-3-1-2): Ribero, Cabri, Sbardella, Martinelli, Bertin, Putzolu, Poledri, Lordkipanidze, Campagna, D’Agostino, Manuzzi. All. Franzini

A disposizione Kolgecaj, Silva, Mustacchio, Trombetta, Bianchetti, Mazzaglia, Garnero, Ciuffo, Sartorelli

Cittadella Vis Modena (4-4-2). Anino, Carretti, Fort, Boccaccini, Calanca, Camara, Mandelli, Marchetti, Morello, Caprioni, Arrondini. All. Bertani

A disposizione: Celenza, Sardella, Teresi, Manzotti, Dodaro, Formato, Sabotic, Sala, Barozzini

Arbitro: Alessandro Papagno di Roma

1° assistente: Vincenzo Ferrara di Castellammare di Stabia

2° ass Pablo Lemos di Nola

La partita

Primo tempo

Iniziata al “Garilli”. Classica maglia biancorossa per il Piacenza, maglia biancazzurra per gli ospiti. Gori, allenatore della Vis Modena è squalificato e in tribuna.

5′ Primo corner della partita per il Piacenza. Sugli sviluppi Putzolu prova la conclusione, ma il tiro è debole e viene ribattuto senza problemi dalla difesa ospite.

9′ Azione prolungata del Piacenza al limite dell’area della Cittadella. I biancorossi fanno la partita, gli ospiti difendono.

13′ Corner per il Cittadella Vis Modena. Nulla di fatto sugli sviluppi.

14′ Morello parte largo da sinistra, entra in area da sinistra e di destro batte Ribero. Piacenza – Cittadella 0-1.

16′ Cross di Cabri e Campagna di testa la mette sotto il sette. Piacenza – Cittadella Vis Modena 1-1.

25′ Buona occasione per il Piacenza. D’Agostino prova un tiro dalla distanza, palla a lato. Gara che torna ad essere molto equilibrata.

29′ Occasione per il Piacenza. Cross di Bertin tesissimo, c’è una deviazione sottoporta di Campagna, ma la palla si spegne sul fondo.

35′ Cross di D’Agostino, Lord ci prova in tuffo, poi il pallone viene rinviato dalla difesa.

36′ Occasionissima per la Cittadella: cross di Fort, Ribero smanaccia poi Mandelli va a botta sicura, ma Martinelli di testa salva sulla linea

37′ Cambio per il Piacenza entra Mazzaglia per Lordkipanidze (probabilmente un problema agli addominali)

37′ Secondo corner per gli ospiti, palla che viene messa sul secondo palo, ma si spegne sul fondo.

40′ D’Agostino la mette in mezzo, Anino in uscita anticipa Manuzzi.

45′ Occasione per il Piacenza: Anino esce di testa, poi Campagna di testa prova a scavalcarlo, ma la palla esce alla sinistra della porta ospite.

Concessi due minuti di recupero.

Punizione pericolosa per la Cittadella un paio di metri fuori dall’area, leggermente defilato sulla destra. Caprioni sul pallone. C’è una deviazione, palla in corner.

Finisce il primo tempo 1-1 tra Piacenza e Cittadella a Morello risponde Campagna.

Secondo tempo

Iniziata la ripresa, nessun cambio nelle due formazioni.

47′ Contropiede del Piacenza, con Manuzzi che prova ad involarsi sulla linea dell’out di sinistra, ma finisce per commettere fallo.

Nei primi 5′ della ripresa i biancorossi non hanno messo in campo la stessa verve della prima frazione.

50′ ammonito Carretti

55′ Ammonito Mandelli

57′ Esce Camara entra Sardella

63′ Cambi per il Piacenza. Escono D’Agostino e Manuzzi, dentro Mustacchio e Trombetta

67′ Tiro dai 20m di Martinelli, Anino smanaccia in tuffo.

73′ Cross di Bertin dalla sinistra, colpo di testa di Trombetta, ma è troppo debole e l’intervento del portiere è molto semplice.

73′ Entra Dodaro per Marchetti.

75′ Esce Arrondini entra Formato.

Punizione dalla trequarti di sinistra per il Cittadella, ma c’è un fallo in attacco dei bianco-azzurri.

77’Punizione per il Piacenza, defilato sul versante di sinistra: un pallone da mettere in mezzo. C’è il colpo di testa ad uscire di un difensore.

79′ Punizione dai 30m per il Piacenza. sugli sviluppi corner per il Piacenza.

80′ Ora il Piacenza sta schiacciando il Cittadella nella sua area.

83′ Corner per il Piacenza. Poledri la batte bene, Anino interviene con i pugni.

83′ Cambio per il Piacenza entra Ciuffo per Cabri.

89′ Quarto corner per il Piacenza. Fallo di un biancorosso in area.

90′ Concessi 4 minuti di recupero.



