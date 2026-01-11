Fiorenzuola – Agazzanese 2-0: il primo derby dell’anno è rossonero

Il Fiorenzuola di mister Araldi si impone sull’Agazzanese nella prima gara e primo derby del 2026. Successo importantissimo firmato nel secondo tempo da Antenucci e Piro. I rossoneri (ora 4° con una gara in meno) restano in scia di Nibbiano, Vianese e Pontenurese.
Le parole di mister Araldi al termine di Fiorenzuola – Agazzanese
Tra poco le parole del mister…
La cronaca del match
Primo Tempo (0-0)
5′ gol annullato ad Antenucci che devia il tiro di Pertica ma in posizione dubbia, segnalato fuorigioco.
12′ prima occasione per l’Agazzanese: tiro di Mehmetaj dal limite, angolato che Burigana respinge in corner
15′ occasione per il Fiorenzuola con Pertica su assist di Macchioni: pallone respinto quasi sulla linea dalla difesa
16′ palo di Pertica: bel colpo di testa su cross di Zucchini, sfortunato il 7 rossonero
24′ altra occasione per i rossoneri: Zucchini su angolo impegna di testa Bertozzi
31′ tiro dal limite di Mehmetaj: potente ma centrale nessun problema per Burigana
36′ Burigana salva su Vai dopo una brutta palla persa di La Vigna: grande intervento dell’1 rossonero
37′ occasionissima per Bertelli che se ne va sull’out di sinistra: tiro a giro che esce di nulla dallo specchio della porta
Finisce un bel primo tempo con tante occasioni ma nessuna rete.
Secondo Tempo (2-0)
46′ primo cambio per gli ospiti: dentro Caffarra per Bragalini
54′ Fiorenzuola in vantaggio con Antenucci: bellissima azione dei rossoneri, cross dalla sinistra di Macchioni per Bertelli che fa la torre in mezzo e Antenucci da pochi passi di testa non può sbagliare. Fiorenzuola meritatamente in vantaggio
56′ raddoppio rossonero con Piro: 1-2 importante del Fiorenzuola, Piro riceve il passaggio di Morrone in mezzo all’area e supera di nuovo Bertozzi. Gara indirizzata dai rossoneri.
60′ doppio cambio per l’Agazzanese: fuori Reggiani e Mehmetaj per Vago e Russo
70′ fuori anche Gueye per Fermi per mister Piccinini
76′ traversa di Russo che dalla sinistra rientra sul destra e calcia molto bene. Un pò troppo alto il pallone sbatte sulla traversa ed esce
77′ dentro Farina per Vai in avanti nell’Agazzanese
80′ primo cambio per il Fiorenzuola: dentro Censi per Piro
86′ occasione per l’Agazzanese con un colpo di testa su angolo, bell’intervento di Burigana
86′ doppio cambio per i rossoneri: dentro Varoli e Forte per Macchioni e Antenucci
89′ ultimo doppio cambio rossonero: dentro Dellagiovanna e Bandaogo per Pertica e Bertelli
Finisce la gara con la vittoria del Fiorenzuola. Risultato importante al termine di una gara giocata molto bene dai ragazzi di mister Araldi.
Le Formazioni
FIORENZUOLA (3-5-2): Burigana, Parisi, Benedetti, Zucchini, Pertica, Bertelli, La Vigna, Morrone, Macchioni, Piro, Antenucci. All. Araldi
AGAZZANESE (4-3-1-2): Bertozzi, Negri, Reggiani, Maffezzoli, Barba, Gueye, Bragalini, Mehmetaj, Mastrototaro, Vai, Carella. All. Piccinini