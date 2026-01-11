Fiorenzuola – Agazzanese 2-0: il primo derby dell’anno è rossonero

Il Fiorenzuola di mister Araldi si impone sull’Agazzanese nella prima gara e primo derby del 2026. Successo importantissimo firmato nel secondo tempo da Antenucci e Piro. I rossoneri (ora 4° con una gara in meno) restano in scia di Nibbiano, Vianese e Pontenurese.

Le parole di mister Araldi al termine di Fiorenzuola – Agazzanese

Tra poco le parole del mister…

La cronaca del match

Primo Tempo (0-0)

5′ gol annullato ad Antenucci che devia il tiro di Pertica ma in posizione dubbia, segnalato fuorigioco.

12′ prima occasione per l’Agazzanese: tiro di Mehmetaj dal limite, angolato che Burigana respinge in corner

15′ occasione per il Fiorenzuola con Pertica su assist di Macchioni: pallone respinto quasi sulla linea dalla difesa

16′ palo di Pertica: bel colpo di testa su cross di Zucchini, sfortunato il 7 rossonero

24′ altra occasione per i rossoneri: Zucchini su angolo impegna di testa Bertozzi

31′ tiro dal limite di Mehmetaj: potente ma centrale nessun problema per Burigana

36′ Burigana salva su Vai dopo una brutta palla persa di La Vigna: grande intervento dell’1 rossonero

37′ occasionissima per Bertelli che se ne va sull’out di sinistra: tiro a giro che esce di nulla dallo specchio della porta

Finisce un bel primo tempo con tante occasioni ma nessuna rete.

Secondo Tempo (2-0)

46′ primo cambio per gli ospiti: dentro Caffarra per Bragalini

54′ Fiorenzuola in vantaggio con Antenucci: bellissima azione dei rossoneri, cross dalla sinistra di Macchioni per Bertelli che fa la torre in mezzo e Antenucci da pochi passi di testa non può sbagliare. Fiorenzuola meritatamente in vantaggio

56′ raddoppio rossonero con Piro: 1-2 importante del Fiorenzuola, Piro riceve il passaggio di Morrone in mezzo all’area e supera di nuovo Bertozzi. Gara indirizzata dai rossoneri.

60′ doppio cambio per l’Agazzanese: fuori Reggiani e Mehmetaj per Vago e Russo

70′ fuori anche Gueye per Fermi per mister Piccinini

76′ traversa di Russo che dalla sinistra rientra sul destra e calcia molto bene. Un pò troppo alto il pallone sbatte sulla traversa ed esce

77′ dentro Farina per Vai in avanti nell’Agazzanese

80′ primo cambio per il Fiorenzuola: dentro Censi per Piro

86′ occasione per l’Agazzanese con un colpo di testa su angolo, bell’intervento di Burigana

86′ doppio cambio per i rossoneri: dentro Varoli e Forte per Macchioni e Antenucci

89′ ultimo doppio cambio rossonero: dentro Dellagiovanna e Bandaogo per Pertica e Bertelli

Finisce la gara con la vittoria del Fiorenzuola. Risultato importante al termine di una gara giocata molto bene dai ragazzi di mister Araldi.

Le Formazioni

FIORENZUOLA (3-5-2): Burigana, Parisi, Benedetti, Zucchini, Pertica, Bertelli, La Vigna, Morrone, Macchioni, Piro, Antenucci. All. Araldi

AGAZZANESE (4-3-1-2): Bertozzi, Negri, Reggiani, Maffezzoli, Barba, Gueye, Bragalini, Mehmetaj, Mastrototaro, Vai, Carella. All. Piccinini

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy