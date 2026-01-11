Volley – Gas Sales Piacenza – Vero Volley Monza LIVE dalle 18

La Gas Sales torna in campo, al Palabanca, nel match valido per la quindicesima giornata di regular season contro la Vero Volley Monza di coach Eccheli.

È la terza partita del 2026 dei Biancorossi, il netto successo contro Cuneo ed il passaggio del turno in Coppa Cev, in un adrenalinico golden set contro il Ceske Budojovice, hanno cominciato in grande stile il nuovo anno, ma non bisogna accontentarsi perchè quella di oggi e le prossime due gare saranno fondamentali per arrivare nel miglior modo possibile al big match contro la Sir Perugia, è in questo momento quindi che Piacenza dovrà premere sull’acceleratore per trovare più punti possibili in ottica di classifica in quanto i playoff si fanno sempre più vicini.

La situazione per i Lupi però è di emergenza, obbligatoria la scelta di schierare Seddik e Comparoni al centro vista l’assenza, almeno fino a marzo, di Simon e la brutta notizia di Galassi, a cui facciamo un grande in bocca al lupo, dovrebbe rientrare però Efe Mandiraci tenuto ai box mercoledì per un problema febbrile, sicuramente una ottima notizia per coach Boninfante.

Monza arriva in un buon momento di forma, tre vittoria nelle ultime quattro, con una squadra in grado di mescolare l’esperienza dei veterani, come Beretta e Zimmermann, con il talento dei giovani, Rohrs e Marttila su tutti, sarà anche piacevole vedere il ritorno di Leonardo Scanferla al Palabanca.

Segui Gas Sales Piacenza – Vero Volley Monza su RadioSound, clicca qui per lo streaming.

Primo set

