Piacenza – Cittadella Vis Modena LIVE su RADIO SOUND dalle 14:30

Dopo la sconfitta a Desenzano i biancorossi cercano di tornare al bottino pieno nello scontro diretto del “Garilli” contro la Cittadella Vis Modena. Franzini deve rinunciare a Taugourdeau, squalificato per 4 giornate.
Le probabili formazioni
Piacenza (4-3-1-2): Ribero, Ciuffo, Sbardella, Martinelli, Bertin, Putzolu, Poledri, Lordkipanidze, Campagna, D’Agostino, Manuzzi. All. Franzini
Cittadella Vis Modena (4-4-2): 4-4-2. Anino, Carretti, Sabotic, Boccaccini, Calanca, Camara, Mandelli, Marchetti, Morello, Caprioni, Arrondini. All. Gori