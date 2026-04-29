Piacenza Expo, primo cda per il neopresidente Davide Villa: “Confronto continuo e costruttivo con tutto il territorio”

Davide Villa è il nuovo Presidente di Piacenza Expo per il triennio 2026-2029. L’elezione è avvenuta ieri sera in occasione del primo Consiglio di Amministrazione della società fieristica di Le Mose, nel corso del quale è stata anche riconfermata Elisabetta Montesissa alla carica di Vicepresidente con Fabio Maggi nel ruolo di Consigliere delegato.

Davide Villa

Davide Villa – imprenditore, Presidente della filiale svizzera del CdA di Casella Autogru, commercialista e revisore contabile del Collegio dei Revisori di Confindustria Emilia Romagna e componente del Consiglio Direttivo dei Giovani di Confindustria Piacenza – fa parte del CdA di Piacenza Expo dal 2024, quando fu cooptato per sostituire la dimissionaria Erika Colla.

Anche Elisabetta Montesissa – imprenditrice vitivinicola nell’azienda agricola di famiglia e già Direttore nazionale di Terranostra, l’associazione che riunisce gli agriturismi di Coldiretti – ha fatto parte del governance uscente di Piacenza Expo ricoprendo, negli ultimi due anni, l’incarico di Vicepresidente.

Prima esperienza in seno all’organo amministrativo di Piacenza Expo, invece, per Fabio Maggi, commercialista, tax advisor e Presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Piacenza.

Il primo cda

Tra i punti all’ordine del giorno del CdA anche la distribuzione in seno al Consiglio delle “funzioni aziendali”, come previsto dallo statuto di Piacenza Expo: il Presidente Villa si occuperà dei rapporti istituzionali, delle funzioni di indirizzo strategico, della supervisione operativa e di indirizzo commerciale, degli affari legali, di sicurezza sul lavoro, della manu- tenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare da piano delle opere; alla Vicepresidente Montesissa sono state assegnate le attribuzioni relative alle risorse umane, alla comunicazione e all’ufficio stampa, al marketing territoriale, alla qualità, sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa; al Consigliere delegato Fabio Maggi, invece, le attribuzioni riguardanti amministrazione e bilancio, economia e gestione delle risorse, budgeting e controllo di gestione, accesso a fondi pubblici e fundrasing istituzionale e sistemi informativi e trasformazione digitale.

“Confronto con tutto il territorio”

“Ringrazio i soci e i colleghi del Consiglio – ha dichiarato il nuovo Presidente – per la fiducia e la stima che hanno voluto dimostrarmi con questa carica che accetto con gratitudine e grande senso di responsabilità. Piacenza Expo è un asset strategico del sistema produttivo piacentino, un’importante realtà che deve dialogare e interagire con tutte le istituzioni e le realtà economiche per continuare a offrire valore aggiunto al nostro territorio, così come emerso anche dal recente studio realizzato dal’Università Cattolica del Sacro Cuore”.

“Auspichiamo, per questo, un confronto continuo e costruttivo con i soci e con tutto il territorio per continuare a crescere insieme. Conoscendo le competenze dei colleghi del Consiglio e della struttura operativa interna, caratterizzata da grandi professionalità e da un ammirevole senso di appartenenza, credo ci siano tutti i presupposti per continuare a valorizzare Piacenza Expo come avvenuto nel recente passato, per cui è doveroso ringraziare Giuseppe Cavalli per la passione, la professionalità e l’impegno profusi”.

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