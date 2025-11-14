Franzini verso Piacenza – Lentigione: “Servirà una partita senza sbavature contro una squadra molto forte. Per noi gara fondamentale”. Dall’infermeria arrivano però pessime notizie AUDIO

Il brusco stop a Castel Maggiore (BO) non ha permesso alla truppa di Franzini di accorciare ulteriormente sulla vetta della classifica. La Pistoiese guida a +4 sui biancorossi, ancora relegati al quarto posto. A preoccupare il tecnico non sono però punti e classifica bensì gli episodi ricorrenti che, puntualmente si ripresentano ad ogni gara e che non saranno permessi in un match complicato contro una corazzata come il Lentigione. Oltretutto il tecnico di Vernasca sarà alle prese con una situazione quasi d’emergenza: mancheranno sicuramente Taugourdeau, Zaffalon e Mustacchio. In dubbio anche D’Agostino, Lordkipandize e Garnero…

Il tecnico biancorosso non si nasconde dietro alle assenze: “Siamo quasi in emergenza, ma questo non deve essere un alibi. Ci serve vincere per restare al passo con le prime”

Un Piace bello a metà, ma ancora incompiuto

Una squadra che anche 7 giorni fa ha aggredito la partita, costruendo la bellezza di 5 palle gol in 10 minuti, prima di trovare effettivamente il vantaggio con Mustacchio. Poi il solito film… il Piacenza non concretizza le tante occasioni per raddoppiare e viene punito al primo errore, un disimpegno sbagliato di Bertin che ha dato il là all’azione, culminata con il pareggio dei locali. “Con qualche gol subito in meno la nostra classifica sarebbe diversa – ammette l’allenatore del Piacenza – la fase offensiva la stiamo facendo tanto e bene ed i gol stanno arrivando, ma dobbiamo assolutamente abbassare il dato dei gol subiti (al momento sono ben 13 contro i 6 del Lentigione, di questi ben 7 da palla inattiva)” Punti di vista: “Un’occasione persa”. L’analisi di Amorini dopo Progresso – Piacenza – AUDIO

Fuori Taugourdau, Mustacchio e Zaffalon, diversi in dubbio

Pessime notizie dall’infermeria con Zaffalon che ne avrà per almeno 90 giorni, Taugourdeau ancora fuori e Mustacchio non a disposizione. “Purtroppo abbiamo anche diversi altri giocatori in dubbio e su alcuni siamo pessimisti – prosegue il tecnico – ma per noi non può essere un alibi, è una gara fondamentale. Chiaramente è una situazione che non vorremmo avere, ma non cambia di una virgola il nostro obiettivo”

Lentigione, che corazzata…

Una difesa quasi impenetrabile, con soli 6 centri subiti in 11 partite. La squadra di Ivan Pedrelli fa davvero sul serio ed è stata scalzata dalla Pistoiese in vetta solo in virtù di una rete in extremis degli Arancioni in una gara che, tuttavia, le cronache ci raccontano essere stata dominata dai lombardi. Dopo due stop consecutivi i gialloblù sono tornati ai tre punti, piegando al Levantini la Correggese per 1-0 con gol di Battistello.

“Dovremo fare una partita di grande attenzione contro una squadra di grande qualità, molto forte. Ha perso due partite, ma non meritatamente e poteva essere tranquillamente prima. Ha una società abituata ai vertici del campionato, perché sono anni che veleggia tra primo, secondo e terzo posto. Noi vogliamo fare una gara importante per dare continuità alla striscia positiva di risultati, ma soprattutto per accorciare sulle primissime in classifica”

La probabile formazione

Piacenza 4-3-1-2: Ribero, Ciuffo, Sbardella, Martinelli, Bertin, Poledri, Putzolu, Campagna, D’Agostino, Trombetta, Pino.

La giornata 12a giornata di serie D, girone D

Domenica 16 novembre, ore 14:30

Piacenza – Lentigione DIRETTA SU RADIO SOUND

Correggese – Tuttocuoio

Desenzano – Tropical Coriano

Imolese – Pro Sesto

Pistoiese – Sant’Angelo

Pro Palazzolo – Progresso

Rovato – Crema

Sangiuliano – Trevigliese

Sasso Marconi – Cittadella Vis Modena

La classifica

Pistoiese 23; Lentigione 22, Pro Sesto 20; Desenzano, Piacenza e Cittadella Vis Modena 19; Crema e Rovato 17; Pro Palazzolo 16; Imolese e Sangiuliano 15; Sant’Angelo 14; Sasso Marconi 13; Correggese 12; Tropical Coriano 9; Progreso 7; Trevigliese 6; Tuttocuoio 4

