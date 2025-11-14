Lo spettacolare match infrasettimanale contro gli Herons Montecatini ha regalato all’Assigeco Piacenza la seconda vittoria dell’era Lottici, giunta al termine di un match equilibratissimo che sul finale ha visto prodezze da parte di ambo le squadre. Decisivo il canestro di Lorenzo Calbini a due secondi dalla fine, ciliegina sulla torta di una prestazione da 24 punti che lo hanno reso un autentico trascinatore nei momenti caldi della partita.

L’Assigeco sta dunque godendo di un buon momento di forma e sarà chiamata a confermare il trend positivo nella difficile trasferta sul parquet del Pala Cipir di Gravellona Toce, dove alle 18:00 di questa domenica 16 novembre andrà in scena il match contro la Paffoni Fulgor Basket Omegna. Per tornare a casa con i due punti servirà un’altra grande prestazione corale.

Il focus su Omegna

Nonostante il piazzamento nella parte centrale della classifica, la Paffoni Fulgor Basket Omegna vanta un roster di assoluto livello che pone importanti ambizioni sulla squadra allenata da coach Riccardo Eliantonio. Al momento la formazione piemontese siede al decimo posto in classifica con un record di sei vittorie e quattro sconfitte, e arriva al match di domenica dopo la sconfitta in terra siciliana contro Capo D’Orlando. Le chiavi del quintetto sono nelle mani del playmaker Emanuele Trapani, mentre al suo fianco troveremo Giacomo Baldini, da anni tra gli scorer più affidabili di questo campionato.

In posizione di ala piccola giocherà Andris Misters, grande realizzatore lettone che quest’anno viaggia a una media di quasi 20 punti a partita, mentre il reparto lunghi può contare sulla fisicità di Federico Casoni e sull’esperienza del pivot Jacopo Balanzoni, bandiera assoluta del club. Il sesto uomo di lusso Flavio Gay è pronto a portare punti importanti a partita in corso, così come la guardia classe 2001 Alessandro Voltolini, in Assigeco nel 2020/2021. I principali cambi sotto canestro saranno Manuel Dimeco e Michael Sacchettini, mentre il giovane prospetto Kalyan Angelori va a completare il roster.

Come seguire la partita

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND.

