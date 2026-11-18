Venerdì 20 novembre, dalle 9,15, all’Auditorium dell’Università Cattolica, si terranno il Convegno dei Maestri del Lavoro sul tema “PROGETTARE IL DOMANI – Navigare la transizione digitale e green” con il vice presidente della Regione Colla e il direttore di Confindustria Piacenza Groppi e la premiazione degli Studenti che hanno partecipato alla 21° edizione del Concorso “Una Stella per la scuola 2026” rivolto alle quinte classi: saranno premiate le eccellenze.

Presenti al Convegno il coordinatore nazionale TFS della Federazione Maestri del Lavoro, Gabriele Cantaluppi e il Console Regionale dei Maestri Gianni Scola.

Partecipano gli studenti dell’Istituto ISII “Marconi di Piacenza, dell’Istituto Tecnico Commerciale Romagnosi” di Piacenza, del Polo scolastico “IISS Mattei” di Fiorenzuola e dell’Istituto Agrario Raineri di Piacenza.

Il Convegno è promosso dal Consolato dei Maestri del Lavoro con il patrocinio del Comune di Piacenza, della Provincia di Piacenza e del Ministero dell’Istruzione.

Per il secondo anno sarà assegnato il “Premio Innovazione e Sostenibilità Laminati Cavanna” per un progetto innovativo di sostenibilità ambientale presentato da due ragazzi. Per la prima volta il Premio speciale “Resilienza, determinazione e profitto”

Dopo i Saluti del Console Provinciale Claudio Bonardi, e delle Istituzioni, verrà presentata una ricerca sugli scenari futuri nel mondo del lavoro a cura dei Maestri del Lavoro Carlo Tagliaferri, Consigliere del Consolato di Piacenza, e di Enrica Migliavacca, vice console.

Seguirà il confronto tra gli studenti e il vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla, anche assessore allo sviluppo economico, green economy, energia, formazione professionale, energia e formazione e il direttore di Confindustria Piacenza, Luca Groppi,

Infine, le premiazioni: 9 studenti riceveranno il Premio al Merito 2026 (ogni studente sarà presentato da un Maestro del Lavoro), due studenti il “Premio Innovazione e Sostenibilità” patrocinato dalla Azienda Laminati Cavanna. Infine il Premio Speciale “Resilienza, Determinazione e Profitto” della Commissione del Consolato ad uno studente dell’Istituto G. Raineri “Per meriti particolari e per il suo attaccamento al territorio”.