Incontri pubblici, mostre, letture, iniziative nelle scuole e momenti di sensibilizzazione: Piacenza e la sua provincia si preparano alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre, con un calendario di appuntamenti promossi da istituzioni, associazioni e realtà del territorio.

Il programma, intitolato “Verso il 25 novembre”, si sviluppa tra ottobre e dicembre 2026 e affronta diversi aspetti della violenza di genere, dalla prevenzione attraverso l’educazione al contrasto degli stereotipi, fino al sostegno alle donne e alla costruzione di una rete di protezione nella comunità.

Alla presentazione delle iniziative erano presenti: l’assessora alle Pari Opportunità Serena Groppelli, l’assessora alle Politiche di Welfare con delega per il Contrasto alla violenza di genere Nicoletta Corvi, la presidente della Commissione delle Elette Gloria Zanardi, la consigliera provinciale alle Pari Opportunità Nadia Pompini, per Ausl il direttore del Distretto di Piacenza Vittorio Casati, Serena Merli consigliera del direttivo di CIPM Emilia, Anna Gallazzi vicepresidente del Centro Antiviolenza di Piacenza associazione “La Città delle Donne” odv, Alessandra Volpe in rappresentanza ella Sezione di Piacenza della Croce Rossa Italia, per Soroptimist International Club di Piacenza le delegate Paola Garilli e Alessandra Tampellini, Laura Bocciarelli vicepresidente di Avis provinciale, l’avv. Zelinda Cademartiri docente dell’ISII Marconi e Daniela Dallavalle in rappresentanza della cooperativa sociale L’Arco.

Gli appuntamenti già svolti tra ottobre e metà novembre

Il 29 ottobre, alle 10.30, nella Sala del Consiglio della Provincia di Piacenza, in corso Garibaldi 50, si è riunito il Tavolo Provinciale contro la Violenza alle donne e di genere. Nell’occasione è stata inaugurata la mostra conclusiva del progetto “Il rispetto tiene banco”, visitabile fino all’11 novembre.

Il 5 novembre, alle 15.30, il Tavolo sulle Politiche di Genere ha promosso al Salone Monumentale della biblioteca Passerini-Landi l’incontro “Parità di genere di fatto e non a parole”, dedicato al tema della certificazione di genere.

Il 10 novembre, alle 17.30, sempre al Salone Monumentale della biblioteca Passerini-Landi, Soroptimist ha organizzato “La scienza che non vediamo – Stereotipi, Effetto Matilda e il valore delle prospettive dimenticate”. Al centro dell’iniziativa l’effetto Matilda, ovvero la tendenza a negare, minimizzare o non riconoscere i contributi delle donne scienziate e ricercatrici, attribuendone spesso i risultati ai colleghi uomini.

Biblioteca Passerini-Landi, la mostra di Maurizia Meli fino al 28 novembre

Dal 16 al 28 novembre lo spazio espositivo della biblioteca Passerini-Landi ospita la mostra “La donna e l’amore: un viaggio tra colore e parola letteraria”, con opere di Maurizia Meli.

L’inaugurazione si è tenuta lunedì 16 novembre alle 18.

Il 18 novembre l’incontro di Cisl e Anteas con Giovanna Cardile

Mercoledì 18 novembre, alle 15, alla Cisl Farnesiana Piacenza, in via Farnesiana 106/A, Cisl e Anteas promuovono “Custodire la memoria, ricucire il domani – Ciò che resta, ciò che rinasce”, un incontro con Giovanna Cardile.

L’appuntamento è dedicato all’importanza dell’educazione, dell’ascolto e della rete di protezione della comunità per contrastare la violenza sulle donne e sostenere chi resta.

Il 20 novembre alla Cgil un reading dedicato a Salwa Salem

Venerdì 20 novembre, alle 21, il Salone Nelson Mandela della Camera del Lavoro territoriale di Piacenza, in via XXIV Maggio 18, ospita “Col vento nei capelli”, racconto di Ruba Sali.

L’iniziativa, inserita nella rassegna “Musica al lavoro” della Cgil, è un reading tutto al femminile dedicato alla scrittrice femminista palestinese Salwa Salem.

Il 21 novembre alla biblioteca Dante le storie di forza e rinascita delle donne

Sabato 21 novembre, alle 11, alla biblioteca Dante, la Commissione speciale delle Elette del Comune di Piacenza propone “Voci di donne, storie di forza e rinascita”.

L’appuntamento prevede una lettura collettiva di testi dedicati alla forza, al coraggio e alla capacità delle donne di affrontare e superare i momenti di difficoltà, trovando anche la forza di rinascere.

Il 23 novembre all’Emporio Solidale la presentazione di “Metamorfosi”

Lunedì 23 novembre, alle 17.15, nella sede dell’Emporio Solidale, sarà presentata l’opera “Metamorfosi – Messaggi di speranza su ali di farfalla”.

Il progetto raccoglie e custodisce i messaggi lasciati dai ragazzi che, negli ultimi tre anni, hanno incontrato l’opera “La forza delle donne ha radici profonde”.

Parole nate dall’ascolto e dalla riflessione, pensieri che si trasformano in messaggi di speranza, vicinanza e sostegno per tutte le donne che stanno vivendo situazioni di violenza.

Il 25 novembre una panchina rossa alla RSA di Borgonovo

Mercoledì 25 novembre, alle 15.30, il Gremio Sardo Efisio Tola donerà una panchina rossa alla RSA di Borgonovo.

La panchina sarà collocata stabilmente in uno dei corridoi principali o in un’area comune frequentata dai residenti, dai familiari e dal personale.

Avis Piacenza, il 25 novembre il recitativo “Nè vittime né eroi”

Sempre mercoledì 25 novembre, alle 18, alla Galleria Rosso Tiziano, Avis Provinciale di Piacenza presenterà il recitativo “Nè vittime né eroi – Oltre il noi e il loro”.

Due voci, femminile e maschile, attraverseranno discriminazioni, stereotipi e fragilità per aprire uno spazio di ascolto e rispetto reciproco.

Croce Rossa e Polizia di Stato, “Questo non è amore” per le scuole

Il 25 novembre, all’ex Chiesa del Carmine, la Croce Rossa Italiana – sede di Piacenza, in collaborazione con la Polizia di Stato, realizzerà l’evento “Questo non è amore”, rivolto alle scuole medie superiori.

“Orange The World”, edifici illuminati di arancione dal 25 novembre al 10 dicembre

Dal 25 novembre al 10 dicembre, Soroptimist aderirà alla campagna “Orange The World 2026”, promossa da UN Women e Nazioni Unite.

Per l’occasione saranno illuminati di arancione la Questura di Piacenza, la caserma dei Carabinieri di Piacenza, la caserma dei Carabinieri di Bobbio, il Palazzo della Provincia e Palazzo Farnese.

Il 26 novembre al Romagnosi l’incontro “L come libertà”

Giovedì 26 novembre, alle 15, nell’Aula Magna dell’Istituto di Istruzione superiore “G.D. Romagnosi”, il Centro Italiano Femminile promuove “L come libertà”.

Si tratta di un percorso formativo rivolto agli studenti per dialogare su figure femminili che si sono battute per la parità di diritti, in un’ottica di emancipazione utile a prevenire la violenza.

Per l’occasione sarà promosso un concorso che terminerà in occasione dell’8 marzo.

L’evento è aperto alla cittadinanza.

Il 27 novembre alla Passerini-Landi il libro di Chiara Alessi

Venerdì 27 novembre, alle 17.30, alla biblioteca Passerini-Landi, il Centro Antiviolenza di Piacenza organizza la presentazione del libro “La sedia del sadico” di Chiara Alessi, in dialogo con l’autrice.

L’incontro propone una riflessione femminista intorno agli oggetti come strumenti non neutri di esclusione, potere e controllo sociale sui corpi delle donne.

Le iniziative della Fondazione La Ricerca e del Centro Antiviolenza

La Fondazione La Ricerca ETS propone “Contro la violenza, io scelgo il rispetto …”, un incontro formativo sul tema della violenza di genere rivolto alle ospiti dei servizi di accoglienza femminile dell’associazione: le comunità Luna stellata e Stella del mattino, Ca’ Torricelle, il dormitorio e gli appartamenti per persone fragili.

Il Centro Antiviolenza di Piacenza prevede inoltre la presentazione dei manufatti realizzati dalle donne del Centro durante i laboratori di sartoria e ricamo. È previsto anche un buffet preparato dalle partecipanti al laboratorio di cucina.

L’evento si svolgerà nella sede del Centro Antiviolenza, con data e orario ancora in fase di definizione.