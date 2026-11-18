Anche il Comune di Piacenza, con l’assessora all’Urbanistica Adriana Fantini, tra i protagonisti dell’evento “Abitare la città”, tenutosi nei giorni scorsi al Teatro Margherita di Bari: una due giorni di confronto e dibattito sulle politiche per la casa e la pianificazione strategica promossa dalla European Urban Initiative, durante la quale Piacenza è stata citata come caso virtuoso dal rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giacomo Maria Evaristi, nell’ambito della presentazione dei progetti PINQuA – Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare.

LA NOTA DELLA GIUNTA

Tra sessioni plenarie e workshop, amministratori locali, tecnici ed esperti da tutta Italia hanno affrontato i temi connessi alle grandi sfide che interrogano, oggi, anche le città di dimensioni intermedie, alla ricerca di un equilibrio tra attrattività, sviluppo e sostenibilità: diritto alla casa, accessibilità del contesto urbano, tenuta demografica dei territori.

Tre i filoni principali: le politiche locali per governare il mercato della casa, dagli strumenti fiscali agli effetti del turismo e degli affitti brevi; l’abitare pubblico, inclusivo e cooperativo, con un focus su dati e osservatori e sulla rigenerazione dei quartieri di edilizia pubblica; l’abitare sostenibile, tra efficientamento e contrasto alla povertà energetica, verde urbano e riuso del patrimonio esistente.

Adriana Fantini: “Dalla street art uno strumento di cura e rigenerazione dei luoghi”

“Particolarmente significative – spiega Adriana Fantini – le visite sul campo in alcune zone di Bari, tra cui il quartiere San Paolo dove abbiamo approfondito l’esperienza dell’associazione Cellule Creative, curatrice del progetto San Paolo – Stazione d’arte urbana, che offre un parallelismo utile con il percorso di street art cine strumento di cura e rigenerazione dei luoghi, avviato anche a Piacenza in diverse aree della città”.

Il riconoscimento “Chiavi in mano” alla proposta del Comune di Piacenza

Non è mancato, per Piacenza, anche un simbolico riconoscimento, “Chiavi in mano”, consegnato all’assessora Fantini da Eleonora Giorgi del Segretariato permanente della European Urban Iniatitive per l’idea più concreta, all’interno della sessione dedicata a valorizzare le migliori proposte sull’abitare emerse durante l’evento.

La proposta di Piacenza, premiata come la più chiara, realistica e pronta a diventare operativa, è quella di uno “Sportello unico Welfare Casa” che parte, spiega Fantini, da una constatazione:

Sportello unico Welfare Casa: “I servizi devono ruotare attorno ai bisogni delle persone”

“Il bisogno di casa è anche un bisogno di welfare. E i servizi dovrebbero ruotare attorno ai bisogni delle persone, non all’organizzazione di chi li eroga. Un approccio che tenga l’utente in primo piano, tra ascolto umano e strumenti orientati in base a dati concreti”.

Un campo di ricerca che si presta bene agli stimoli che l’EUI Capacity Building intende portare all’attenzione di Bruxelles, tema al centro dell’intervento di Gian Nicola Loi sul rapporto tra territori e opportunità di finanziamento.