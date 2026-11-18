Gas Sales Piacenza sarà impegnata domenica 22 novembre al PalabancaSport dove affronterà Sir Susa Scai Perugia, campione d’Italia in carica e recente vincitrice della Supercoppa, nella gara valida per la sesta giornata del campionato di SuperLega Credem Banca.

Sfida numero 23 quella in arrivo contro la formazione umbra. Sono ventidue i precedenti tra le due squadre in Regular Season, Del Monte Supercoppa, Del Monte Coppa Italia SuperLega, Play Off 3° Posto e Play Off Scudetto.

Il bilancio è a favore di Perugia che ha vinto venti gare: tredici in regular season, una in semifinale di Del Monte Coppa Italia SuperLega, una in semifinale della Del Monte Supercoppa, due nella Finale 3° Posto e, la scorsa stagione, tre nella Semifinale dei Play Off Scudetto. Due le vittorie dei biancorossi: a Roma in Semifinale di Del Monte Coppa Italia Superlega e nella stagione 2023-2024, nella sesta giornata di ritorno quando la gara si chiuse con la vittoria al PalabancaSport dei biancorossi per 3-1 (18-25, 25-22, 25-17, 25-18).

Il match con il punteggio più alto tra le due squadre risale alla gara di andata della stagione 2023-2024 quando in terra umbra si impose al tie break Perugia e la partita registrò 222 punti globali. Nella scorsa stagione le due squadre si sono affrontate cinque volte: due in Regular Season e tre in Semifinale Play Off Scudetto, Perugia ha vinto tutte le gare.

Per quanto riguarda il set “più combattuto”, invece, si parla di Gara 1 della Finale 3° Posto giocata nella stagione 2024-2025 a Perugia: il primo parziale andò agli umbri per 37-35. Il parziale più agevole risale alla scorsa stagione: sesta giornata di andata al PalabancaSport Piacenza si impose nel primo set per 25-11 ma alla fine a gioire fu Perugia che si impose al tie break.

Prosegue a buon ritmo la prevendita dei biglietti per assistere alla gara che i biancorossi giocheranno domenica 22 novembre (ore 18.00) al PalabancaSport con Sir Susa Scai Perugia valida per la sesta giornata di campionato.

Prezzi dei biglietti per la gara con Sir Susa Scai Perugia

Tribuna Sforza Fogliani 150 euro

Tribuna Farnese 50 euro (intero), 35 euro (ridotto)

Tribuna Gotico 40 euro (interi), 20 euro (ridotto)

Tribuna Po 35 euro (intero), 20 euro (ridotto)

Tribuna Primogenita 35 euro (intero), 20 euro (ridotto)

Curva Sant’Antonino 20 euro (intero), 14 euro (ridotto)

Curva Bovolenta 20 euro (intero), 14 euro (ridotto).