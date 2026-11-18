Si preannuncia un giovedì 26 novembre caratterizzato dal confronto politico a Piacenza. Dopo l’annuncio della presentazione del libro di Paolo Berizzi dedicato a Forza Nuova, arriva infatti la presa di posizione di Roberto Fiore, segretario nazionale del movimento, che annuncia la propria presenza in città proprio nella stessa giornata e invita pubblicamente il giornalista a un dibattito.

Fiore spiega di aver modificato appositamente il calendario della propria visita a Piacenza, inizialmente prevista per venerdì, dopo aver appreso dell’iniziativa che vedrà protagonista Berizzi.

«Ho spostato a giovedì 26 novembre la mia venuta a Piacenza, quando ho saputo della presenza di Paolo Berizzi in città, che presenterà il suo libro proprio su Forza Nuova», dichiara il segretario nazionale.

Al centro della questione c’è il volume Il libro segreto di Forza Nuova, che Berizzi presenterà il 26 novembre alla Cgil di Piacenza. Un appuntamento che Fiore intende affiancare con una propria iniziativa pubblica, proponendo un confronto diretto con l’autore.

«Ho il piacere di invitarlo per dibattere: da parte mia sarà un piacere rispondere alle incerte accuse del giornalista e renderlo edotto sulle diverse “imprecisioni nel suo libro”», afferma Fiore.

Il segretario nazionale di Forza Nuova contesta inoltre quella che definisce una campagna politica e istituzionale contro il movimento, richiamando anche la richiesta di scioglimento avanzata nel 2021.

«Il mio dovere è di fare soprattutto piazza pulita del tentativo di sistema, a cui il giornalista aderisce e che ha coinvolto tutti i partiti, addirittura con una richiesta di scioglimento nel 2021, per mettere al bando Forza Nuova», sostiene Fiore.

L’appuntamento annunciato da Roberto Fiore è fissato per giovedì 26 novembre alle ore 17, presso il Centro Commerciale Farnese, in via Atleti Azzurri d’Italia a Piacenza.

«Giovedì 26 chi vuole conoscere la vera storia di Forza Nuova è invitato dunque all’importante appuntamento a Piacenza», conclude il segretario nazionale.

La città si prepara dunque a ospitare, nella stessa giornata, due iniziative distinte dedicate a Forza Nuova, con prospettive dichiaratamente contrapposte. Resta da vedere se Paolo Berizzi raccoglierà l’invito al dibattito lanciato da Roberto Fiore.