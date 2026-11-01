Piacenza – Nibbiano 0-1, Grasso sblocca la partita LIVE su Radio Sound fm94.6

Il Piacenza è reduce dal pari in extremis a Palazzolo e dalla vittoria in coppa con il Sasso Marconi. Servirà la miglior versione dei biancorossi per aver ragione nel derby di un Nibbiano e Valtidone strepitoso fino a questo momento. In 9 giornate la squadra allenata da Luca Rastelli ha incassato solamente 3 reti. Ben 8 vittorie conquistate sin qui che valgono agli “ospiti” la leadership della classifica. Franzini dovrà rinunciare allo squalificato Bakayoko e agli infortunati Ferri, Sereni e Taugourdeau.

Le formazioni ufficiali

Piacenza Calcio (4-4-2): Bruno; Putzolu, Milani, Ferri, Mazzantini; Tremolada, Mazzaglia, Poledri, Rrapaj; Mustacchio, Raffini. All Franzini

A disposizione: Fantoni, Manzi, Silva, Bagnaschi, Trombetta, Bassanini, Barba, Panaioli, Capelli

Nibbiano e Valtidone (3-5-2): Guerci, Tambussi, Alcibiade, Boccenti, Patitucci, Panigada, Hasanaj, Boschetti Castagnaro, Lancellotti, Grasso. All. Rastelli

A disposizione: Taina, Caneva, Suardi, Filiciotto, Palesi, Mencagli, Pajonk, Zoli, Minasola

Primo tempo

Piacenza in maglia completamente rossa, maglia azzurra per gli ospiti.

3′ Scambio tra Putzolu e Mustacchio, il centrocampista adattato a terzino destro vede il suo cross deviato in corner. Sugli sviluppi Milani prova il colpo di testa schiacciato, ma Guerci non ha nessuna difficoltà a bloccare la palla.

Grasso con un tunnel supera Rrapaj, poi prova il tiro dai 20m, non ha problemi Bruno.

12 ‘Rrapaj trova la devizione di Alcibiade. Secondo corner per il Piacenza. La rincorsa di Rrapaj, il Nibbiano recupera la sfera sugli sviluppi.

13′ Sugli sviluppi di un calcio di punizione Rrapaj la mette in mezzo per Mustacchio: l’attaccante del Piacenza prova a coordinarsi ma il pallone si alza abbondantemente sopra la traversa.

Poledri serve Mustacchio che però spara alto.

17′ Prima grande occasione della partita: lancio per Grasso che si trova da solo davanti a Bruno. Bravissimo il portiere del Piacenza a trovare il tempo dell’uscita e chiudere lo specchio al goleador avversario.

22′ Primo corner per il Nibbiano. Colpo di testa di Mustacchio ad uscire.

30′ Ammonito Mazzaglia che commette un fallo tattico per impedire la ripartenza del Nibbiano

31′ Pericolo per il Piacenza. Lancellotti prova il tiro, c’è la deviazione di un giocatore del Piacenza e Bruno tocca e mette in corner.

32′ Nibbiano in vantaggio: cross di Castignaro che dopo aver lasciato sul posto Tremolada guadagna il fondo e serve Grasso: colpo di testa dell’attaccante che anticipa tutti sul primo palo e trafigge Bruno. Piacenza – Nibbiano 0-1.

34′ Mustacchio entra in area da destra, si accentra, prova il tiro, ma Guerci non si fa sorprendere.

36′ Terzo calcio d’angolo per il Nibbiano. Pallone centrale, Boschetti la mette sul secondo palo, poi Poledri la rinvia lunga.

Ora il Piacenza è in grande difficoltà.





Il pre gara