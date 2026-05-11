Abuso edilizio, prima cerca di corrompere gli ispettori poi li minaccia: la polizia interviene e trova armi illegali, arrestato

Nella mattinata del 6 maggio, la Polizia di Stato di Piacenza ha proceduto all’arresto di un cinquantenne italiano, per detenzione illegale di armi da fuoco.

Lo scorso 10 aprile, due tecnici del Comune di Piacenza avevano effettuato un accesso presso l’abitazione dell’uomo per un presunto abuso edilizio, commesso per la costruzione di una piscina all’interno del giardino di casa.

Secondo quanto ricostruito, dapprima l’uomo ha provato a offrire 5.000 euro a testa ai tecnici per omettere le verifiche di competenza. Al loro rifiuto, l’indagato ha iniziato ad intimidirli, qualificandosi come appartenente alla criminalità organizzata sinti e strattonando un tecnico, per poi chiedere ad una donna presente presso la sua abitazione di portargli una pistola. La donna fortunatamente non lo ha assecondato.

La Procura della Repubblica di Piacenza ha iscritto quindi un procedimento penale a carico dell’uomo per istigazione alla corruzione, minacce aggravate ed interruzione di pubblico servizio, e ha delegato la Squadra Mobile della Questura alla perquisizione dell’abitazione dell’uomo, alla ricerca di eventuali armi.

Gli investigatori della Squadra Mobile, con un equipaggio in divisa della Polizia di Stato, hanno proceduto quindi alla perquisizione della casa, trovando diverse armi da fuoco.

In particolare, la polizia ha trovato e sequestrato un revolver, risultato rubato in un’abitazione in Provincia di Milano, con i relativi proiettili, una pistola semiautomatica la cui matricola non risultava nelle banche dati, con i relativi proiettili, due revolver ad avancarica risultati acquistati da un privato abitante in Francia, ed una carabina ad aria compressa.

L’uomo è stato arrestato per detenzione illegale di armi e denunciato per la ricettazione della pistola rubata. Condotto in carcere, l’arresto veniva convalidato, con l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

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