Piacenza sostiene l’artista Roberto Barocelli in finale a The Voice Senior il 21 gennaio: scatta il televoto

Grazie Piacenza per avermi seguito, ma non abbandonatemi proprio adesso che arriva il bello. Con queste parole sulla sua pagina Facebook Roberto Barocelli ha ringraziato il pubblico per l’appoggio in attesa della finalissima del programma di Rai Uno The Voice Senior prevista il 21 gennaio.

Lo scorso venerdì con un’interpretazione da brivido del brano “I migliori anni della nostra vita” di Renato Zero, il cantante piacentino ha ottenuto il pass per la serata conclusiva del talent riservato ad artisti over 60 condotto da Antonella Clerici.

Barocelli aveva già emozionato il pubblico durante le Blind Auditions (le esibizioni con i giudici voltati di schiena rispetto al concorrente) interpretando un grande successo di Michele Zarrillo. Proprio grazie a questa intensa esibizione riuscì a far girare i coach, scegliendo poi di andare con con la squadra di Orietta Berti.

Con la storica interprete di “Finché la barca va” il chitarrista piacentino sta dimostrando di avere non solo un grande feeling artistico, ma anche la fiducia del suo giudice per decidere assieme il percorso da effettuare durante il programma.

Il legame con la musica

Nella vita di Roberto la musica ha avuto sempre un ruolo importante, dalle esibizioni con la sua Barock Band a una notevole collezione di chitarre. A coronamento di questa grande passione è giunta la partecipazione al talent di Rai Uno. Adesso la sfida si fa più impegnativa, visto il grande livello dei 12 artisti rimasti in gara che attraverso le loro esibizioni di queste settimane hanno dimostrato ampiamente di meritare il palco della prima serata di Rai Uno, riservato solitamente ai big della musica italiana.

La gara: Piacenza sostiene Roberto con il televoto

Ora tocca ai piacentini sostenere il proprio concittadino perché il verdetto finale il 21 gennaio arriverà attraverso il televoto. L’ultima sfida vedrà protagonisti i dodici finalisti, tre per ciascuna squadra. Nel gruppo di Orietta Berti, oltre al piacentino Roberto Barocelli ci sono Cosetta Gigli e Franco Tortora.