Giornata del rene, professionisti in piazza Cavalli il 12 maggio

La prevenzione rappresenta lo strumento più efficace per intercettare precocemente le malattie renali croniche, patologie diffuse e spesso sottovalutate che costituiscono un rilevante problema di salute pubblica. In Italia interessano circa un cittadino su dieci – oltre 4,5 milioni di persone – mentre a livello globale coinvolgono più di 850 milioni di individui, superando il 10% della popolazione mondiale.

In questo contesto si inserisce la Giornata mondiale del rene promossa dall’Ausl di Piacenza in collaborazione con il Comune di Piacenza e la Croce Rossa italiana – Comitato di Piacenza per martedì 12 maggio, dalle 9 alle 16, in piazza Cavalli.

La Nefrologia e dialisi, diretta da Roberto Scarpioni, sarà protagonista della giornata con attività di informazione e prevenzione. Medici e infermieri del reparto accoglieranno i cittadini nella tenda allestita in piazza, offrendo controlli gratuiti e momenti di sensibilizzazione.

“I medici, affiancati dal personale infermieristico – spiega il professionista – saranno a disposizione per fornire informazioni corrette e approfondimenti sulla prevenzione delle malattie renali. Per chi lo desidera sarà possibile effettuare una valutazione della salute dei reni, attraverso la misurazione della pressione arteriosa e un esame delle urine, eseguito in un ambiente separato e dedicato, a cura dei professionisti del reparto.

Al termine dei controlli verrà consegnata a ogni partecipante una breve relazione clinica da presentare al proprio medico di medicina generale. Qualora emergesse la necessità di ulteriori accertamenti, sarà possibile attivare percorsi di secondo livello per approfondire eventuali criticità”.

“Il decorso di queste patologie – conclude Scarpioni – è spesso silenzioso e privo di sintomi fino alle fasi più avanzate, quando dialisi o trapianto rappresentano le principali opzioni terapeutiche. Molte persone non sanno di esserne affette: per questo informazione e prevenzione sono strumenti essenziali per favorire diagnosi precoci e avviare tempestivamente i percorsi di cura”.

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