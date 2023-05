Presentato il Val Tidone Festival 2023, 25 artisti per 25 anni. Grandi nomi come Alice e Mario Biondi – AUDIO

Presentato il Val Tidone Festival 2023, 25 artisti per 25 anni. Uno storico traguardo per il Val Tidone Festival, da festeggiare con artisti straordinari come Mario Biondi e Paolo Di Sabatino, Alice che canta

Battiato, Le Vibrazioni, Javier Girotto, Fabrizio Bosso con il suo omaggio a Steve Wonder,

Simone Zanchini, Gabriele Mirabassi, Danilo Rea, Filippo Arlia con Alessandro Preziosi,

Renato Borghetti, i Funk Off e tanti altri. Tornano anche i Concorsi Val Tidone, che

vedranno centinaia di concorrenti da tutto il mondo darsi appuntamento a Pianello dal 13 al 16

luglio.

25 anni di Val Tidone Festival – spiega Livio Bollani direttore artistico della Fondazione Val Tidone Musica – un traguardo di straordinaria importanza. Abbiamo deciso di festeggiarlo con un cartellone speciale. In particolare costruito su 25 artisti. Ci saranno volti nuovi, ma anche tanti dei

musicisti che in questi anni hanno sposato il progetto, contribuendo alla sua crescita.

Un modo per unire arte, musica e territorio

Sì. Aggiungerei anche la parola formazione. Un progetto a cui abbiamo sempre dato molta importanza. E poi il turismo legato alla formazione. Ai concorsi arrivano ad esempio giovani da tutta Italia.

Presentato il Val Tidone Festival 2023: AUDIO intervista



Il progetto, promosso dalla Fondazione Val Tidone Musica, si avvarrà del determinante sostegno

della Fondazione di Piacenza e Vigevano, che il Presidente Gianpaolo Fornasari ha voluto ringraziare a nome di tutti gli enti soci della Fondazione Val Tidone Musica.

Gianpaolo Fornasari

Quest’anno festeggiamo il 25° anniversario del Val Tidone Festival, sorto da un’idea nata a Pianello V.T. nel 1998. Il cammino culturale percorso, ad altissimi livelli, grazie al lavoro del Direttore, è un segno dell’unità d’intenti dei Comuni della Val Tidone / Val Luretta che ora sono tutti aderenti, insieme alla Provincia, alla Fondazione Musica Val Tidone. Le magnifiche serate musicali di cui hanno usufruito ed usufruiranno migliaia di persone sono state possibili grazie al determinante supporto finanziario della Fondazione di Piacenza e Vigevano che

ha sempre sostenuto il progetto e che ringrazio a nome della popolazione della Val Tidone e del

territorio. Quale Presidente ed a nome dell’intero Consiglio intendo, però, ringraziare il Presidente

della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Ing. Reggi, per il nuovo approccio con cui ha deciso di

continuare a sostenere la Fondazione Musica Val Tidone sia incrementando le risorse ma

soprattutto per l’ascolto, il contatto diretto, la rapida capacità decisionale manifestata anche con la

gradita nomina di un consigliere (il dott. Alberto Squeri) diretta espressione della Fondazione

stessa».

Mario Magnelli



Fin dai suoi esordi, il legame tra il nostro ente e il Val Tidone Festival non è mai venuto meno –

commenta Mario Magnelli, vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano e coordinatore

della Commissione Cultura -. Dal sostegno iniziale per il suo avvio, siamo giunti ora al

venticinquennale: un traguardo importante, che mette in luce come questa manifestazione abbia

saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano nel disegno dell’offerta culturale del territorio e rappresenti

un valido strumento anche di promozione di una parte importante della nostra provincia.



VAL TIDONE FESTIVAL 2023



Il cartellone principale del Val Tidone Festival, artisticamente diretto da Livio Bollani, consta

quest’anno di 16 concerti, con il coinvolgimento di tutti i Comuni della Val Tidone-Val Luretta

(Agazzano, Alta Val Tidone, Borgonovo Val Tidone, Calendasco, Castel San Giovanni, Gazzola

Gragnano Trebbiense, Piozzano, Rottofreno, Sarmato e Ziano Piacentino), oltre che della città di

Piacenza.

Gli spettacoli si svolgeranno in luoghi di particolare interesse storico, architettonico e

naturalistico della vallata.

La 25ma edizione del Val Tidone Festival prenderà il via mercoledì 14 giugno dal chiostro di Santa

Chiara, con il concerto di Javier Girotto e degli Aires Tango dedicato alla Fondazione di Piacenza

e Vigevano, principale sostenitore del progetto-musica della Val Tidone.

Facendo esplicito riferimento alla musica di Astor Piazzolla, Javier Girotto con Aires Tango arriva

ad un repertorio di musica originale in progressiva evoluzione, sia per la natura improvvisativa, sia

per il continuo ricambio del materiale musicale.



Sabato 24 luglio concerto al tramonto in Riva al Po, al Guado di Sigerico a Calendasco, con

l’Iguazù Acoustic Trio – nome che richiama le cascate al confine tra Brasile e Argentina e che

rimanda alla passione dei membri della band per le sonorità del Sud America (Salsa, Tango,

Bossanova e Samba) – che incontra la voce di Paola Folli in un progetto in sospeso tra tradizione

e modernità, solidità e innovazione, eleganza e potenza.



La rassegna proseguirà venerdì 30 luglio a Trevozzo con il Midnight Munch Project del Tiziano

Chiapelli Sextet, progetto che nasce dall’idea di proiettare la fisarmonica in una dimensione

afroamericana, consentendole di spaziare dal funk al blues e di dialogare con la voce e con

strumenti già pienamente collaudati nel genere.



Sabato 1° luglio alla Tenuta Santa Giustina si terrà invece un evento riservato, un concerto ad inviti

a cura del Comune di Pianello Val Tidone, celebrativo dei 25 anni del Val Tidone Festival, di cui

sarà protagonista il poliedrico pianista abruzzese Michele Di Toro.



Doppio compleanno domenica 2 luglio ad Agazzano, con l’Orchestra Luigi Cremona che

festeggia i 50 anni e lo Spirit Gospel Choir che spegne le sue prime 10 candeline. Per l’occasione

i due direttori, Carlo Pisani e Andrea Zermani, hanno pensato ad un concerto speciale, un progetto

dedicato alla musica da film, con colonne sonore rimaste memorabili nella storia del cinema e

sodalizi artistici celebri come quello di Ennio Morricone e Sergio Leone.



Giovedì 6 luglio a Sarmato, davanti alle mura del millenario castello, il Quartetto di Fabrizio Bosso

renderà omaggio al genio musicale di Stevie Wonder.

L’energia e la vitalità di Stevie Wonder, la forza espressiva delle sue più celebri ballad, la tecnica e

il lirismo della tromba di Bosso, la cura degli arrangiamenti e la personalità musicale dei membri del

quartetto verranno incastonate in un repertorio che prevede alcune delle canzoni più significative di

Wonder, dalla fine degli anni Sessanta fino all’ultima pubblicazione del 2004: Another Star, Isn’t

She Lovely, My Cherie Amour, Sir Duke, Moon Blue.



Martedì 11 luglio arrivano a Castel San Giovanni Le Vibrazioni, la storica band di Francesco

Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani e Alessandro Deidda.

Formatesi nel 1999, Le Vibrazioni sono una fra le più longeve band del panorama musicale italiano.

Con cinque album all’attivo, protagonisti da sempre delle classifiche italiane, vantano 30 singoli in

Top 20, oltre un milione di copie vendute complessivamente e milioni di spettatori ai loro concerti.

Dopo quattro giorni di audizioni (dal 13 al 16 luglio), domenica 16 luglio alle ore 19.15 al Teatro di

Pianello Val Tidone si terrà il Gala dei vincitori dei Concorsi Internazionali di Musica della Val

Tidone e verrà decretato il vincitore del Premio “Enrica Prati”, intitolato alla memoria dell’editrice

di Libertà.



Martedì 18 luglio il live tour “Eri con Me – Alice canta Battiato” farà tappa a Gragnano Trebbiense,

nel parco di Villa Marchesi. Alice, accompagnata da Carlo Guaitoli al pianoforte e da Chiara

Trentin al violoncello, presenterà alcuni brani tratti dal nuovo album, come Da Oriente a Occidente

e Sui giardini della preesistenza, e altri che invece da molto tempo appartengono al suo repertorio

live e discografico, come La cura. Ascolteremo brani dai diversi periodi compositivi di Battiato,

composizioni nate dalle sue collaborazioni con Alice e scritte insieme a lei, come Per Elisa, i loro

duetti (tra cui I treni di Tozeur) e i pezzi che Battiato ha scritto più recentemente per Alice, come

Veleni ed Eri con me, che dà il titolo all’album e al tour.



Nel 2023 i Funk Off festeggiano il venticinquesimo compleanno, proprio come il Val Tidone

Festival, e lo faranno sabato 22 luglio in Piazza Umberto I a Pianello con la cantante Nadyne Rush

come special guest.

Dopo 25 anni di attività la più importante e spettacolare marchin’ band italiana continua ad essere

una travolgente macchina ritmica, capace di mescolare lo spirito delle brass band di New Orleans

con il funk. I Funk Off non solo sono stati la prima formazione del genere in Italia, ma hanno

letteralmente dato un senso nuovo alla definizione di marchin’ band, legando il groove della black

music ad arrangiamenti di tipo jazzistico, stile e cantabilità italiana a movimenti e coreografie di

grande impatto visivo ed emotivo.

«L’Africa mi ha sempre appassionato molto. I suoni, i colori e i ritmi tribali africani mi trasmettono

delle forti emozioni. In questo disco ho provato ad unire queste cose con la musica che amo da

sempre, cioè il blues, il jazz, il funky…». Con queste parole il sassofonista Alessandro Bertozzi

definisce il progetto discografico “Trait d’Union”, da cui deriva il live tour che farà tappa a Piozzano

domenica 23 luglio. Il concerto è un viaggio tra brani inediti ed evergreen, cover conosciute dal

grande pubblico, rivisitate con le sonorità e i ritmi afro-jazz di Bertozzi e della sua Band.

Il filone dei compleanni proseguirà martedì 25 luglio a Seminò, con il sessantesimo di Renato

Borghetti, star internazionale della fisarmonica diatonica che torna in tour in Europa dopo anni.

Renato fu un fenomeno sin dal debutto: pensate che con il suo primo album, registrato nel 1984,

vinse il primo disco d’oro nella storia della musica strumentale brasiliana. Nelle sue composizioni

Borghetti mescola folklore e modernità, con uno stile inconfondibile. La sua musica, vivacissima e

colorata, è intrisa di una molteplicità di ritmi di ballo provenienti dal Rio Grande do Sul, regione

straordinariamente ricca di stilemi popolari al confine tra Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay.

Venerdì 28 luglio a San Nicolò festeggeremo anche il centesimo anniversario della nascita di

Franco Zeffirelli: lo spettacolo “Franco Zeffirelli, 100 anni di genio ribelle” è un viaggio nella vita del

Maestro, interpretato da Alessandro Preziosi che farà proprie le parole di Zeffirelli, tratte dalla sua

autobiografia.

La parte musicale, affidata al violoncello di Francesco Mariozzi e a Filippo Arlia al pianoforte, è

basata su composizioni originali per lo spettacolo di Livio Bollani, che si è occupato anche della

selezione dei testi, Alfredo Cornacchia, Francesco Fortunato, e su brani che Alessio Vlad

scrisse per i film di Zeffirelli.

Il duo composto da Simone Zanchini e Gabriele Mirabassi venne tenuto a battesimo dal Val

Tidone Festival nel 2018. Da quel primo concerto ne sarebbero seguiti tanti altri, con un progetto di

straordinario successo suggellato dalla realizzazione del disco “Il gatto e la volpe”.

La trasversalità musicale che contraddistingue Zanchini e Mirabassi, che per il 25mo del Val Tidone

Festival torneranno in quartetto sabato 29 luglio a Corano, permette loro di esprimersi con facilità

da sempre sia nel mondo del jazz, sia in quello della musica classica. In questo duo – fisarmonica e

clarinetto – la goliardia dei ritmi del Sud America e la profondità pulsante del vecchio swing si

mescolano alle sonorità di un jazz odierno e moderno, espresso nello stile compositivo di entrambi.

Doppio concerto venerdì 4 agosto a Pecorara, con il Quartetto di Paolo Di Sabatino e

l’inconfondibile voce di Mario Biondi, guest star della serata.

Lo stile pianistico lirico e cristallino di Paolo si sposa alla perfezione con il carattere melodico e

ricco di pathos delle sue composizioni originali. Di Sabatino, oltre a 30 album da leader, vanta

partecipazioni al Festival di Sanremo e svariate collaborazioni con nomi importanti del pop. In

questo progetto si ricongiunge con l’amico Mario Biondi, artista unico nel suo genere, riconosciuto

dal grande pubblico come una delle voci più belle e affascinanti del panorama internazionale.

Il Castello di Rivalta è uno dei luoghi simbolo del piacentino, una nuova location per il Val Tidone

Festival dove, dopo il concerto di anteprima dei festeggiamenti per i 25 anni del progetto-musica

della Val Tidone dello scorso anno, martedì 8 agosto si terrà il concerto di chiusura della 25ma

edizione del Festival. Protagonista del concerto Danilo Rea, che omaggerà Fabrizio De André, uno

dei capisaldi della canzone d’autore italiana. Con le sue canzoni dissacranti e piene di storie di

anime nere, corrotte e perse, rivoluzionò la musica italiana. Da allora la forza e l’attualità delle sue

straordinarie canzoni sono rimaste immutate, non solo per la poesia e la verità che trasudano dai

suoi testi, ma anche per la straordinaria forza della sua musica.



Il sito ufficiale della manifestazione.