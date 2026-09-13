Piacenza – Virtus Verona 0-1 Ojeh porta avanti gli ospiti LIVE su RADIO SOUND.

I biancorossi vogliono regalare ai tifosi altri 3 punti per la prima in campionato al “Garilli”. Dopo aver ribaltato la Tritium a Trezzo sull’Adda gli uomini di Franzini affrontano una squadra retrocessa dalla C: la Virtus Verona. Brutta sorpresa per il tecnico: Rapaj parte dalla tribuna per un affaticamento muscolare. Out anche Sereni, Bakayoko ed Abbondanza. Il tecnico schiera il 4-2-3-1 provato in settimana, con Putzolu arretrato in difesa Panaioli e Poledri a centrocampo, la linea a tre Trombetta, Barba e Mustacchio dietro all’unica punta Capelli.

Le formazioni ufficiali

Piacenza 4-2-3-1:Bruno; Putzolu, Ferri, Milani, Mazzantini; Panaioli, Poledri; Trombetta, Barba, Mustacchio; Capelli. All. Franzini

A disposizione: Fantoni, Manzi, Silva, Taugourdeau, Raffini, Tremolada, Bagnaschi, Fofana, Bassanini

Virtus Verona (4-4-2): Dolfi, Cielo, Sacchetto, Lodovici, Franchi, Ibrahima, Diop, Fanini, Rabbas, Bayou, Ojeh. All Fresco

A disposizione: Sibi, Stambolliu, Kristoffersen, Garnero, Zalac, Luppi, Prati, Frey, Cuel

Arbitro: Costanzo Cafaro di Alba – Bra

Assistenti Davide Biase (Genova) ed Edoardo Bondi (Genova)

Primo tempo

2′ Capelli serve Panaioli sul filo del fuori gioco, questi con il destro prova un diagonale che si spegne di un paio di metri a lato.

4′ Cross centrale e Bayou di testa spedisce di poco a lato, alla destra di Bruno.

5′ Ojeh tiene palla, si gira e prova il tiro. Conclusione centrale.

Contropiede fulmineo della Virtus Verona: Rabbas si trova a tu per tu con Bruno, ma la sua conclusione è centrale

20′ adesso è possesso palla sterile del Piacenza.

22′ Cross di Mustacchio sul secondo palo. Palla direttamente sul fondo.

Il Piacenza gioca solo a destra e diventa molto facile per gli avversari leggere le azioni biancorosse.

28′ Punizione dalla trequarti per il Piacenza, molto defilata sulla destra, Poledri la mette in mezzo, ma la difesa rossoblù recupera il pallone.

30′ Ora il Piacenza è tutto nella metacampo della Virtus Verona

32′ Ammonito Rabbas. Punizione interessante per il Piacenza, all’altezza del vertice sinistro dell’area della Virtus. Poledri la mette in mezzo. Colpo di testa ad uscire della difesa.

37′ Bel cross dalla sinistra, c’è un tentativo di rovesciata.

40′ la Virtus gioca meglio del Piacenza nonostante la giovane età media.

44′ Calcio di rigore per il Piacenza. Mustacchio serve Capelli d’esterno e Ludovici travolge quest’ultimo. Mustacchio è pronto dal dischetto: Dolfi lo ipnotizza e para!

Finisce il primo tempo 0-0. Meglio gli ospiti dei locali, ma il Piacenza fallisce un penalty con un Mustacchio

Secondo tempo

Entra Stambolliu al posto di Ludovici, ora gli under sono otto per la Virtus Verona

49′ Virtus Verona in vantaggio. Bruno non perfetto in uscita e Ojeh di testa non sbaglia. Piacenza – Virtus Verona 0-1

Occasione per il pari. Capelli recupera il pallone in area piccola, poi Poledri scarica per Trombetta. Palla a lato.

60′ Esce Panaioli entra Tremolada

61′ Corner per il Piacenza, poi Poledri salta l’uomo e guadagna il fondo, ma in mezzo non c’è nessuno.

62′ Terzo corner della partita per il Piacenza. Pallone centrale e colpo di testa ad uscire dei rossoblù.

62′ Tremolada si accentra e carica il destro, completamente fuori misura.

64′ Esce Ojeh, autore del gol, ed entra l’ex Luppi.

65′ Quarto corner per il Piacenza: pallone centrale di Poledri e Ferri di testa non trova la porta.

Entrano Raffini per Capelli e Bassanini per Poledri

Nelle file ospiti entra Kristoffersen

76′ Esce Putzolu entra Bagnaschi