Polizia stradale, in meno di un mese 545 infrazioni contestate e 784 punti decurtati

Nel corso dell’ultimo mese la Polizia di Stato ha intensificato i controlli stradali in città ed in tutto il territorio della Provincia di Piacenza per garantire la sicurezza sulle strade e prevenire i sinistri derivanti da disattenzioni o comportamenti scorretti alla guida.

In particolare le pattuglie della Polizia Stradale hanno svolto numerose verifiche sui veicoli e sui conducenti, con particolare attenzione alle infrazioni più frequenti, quali l’uso del telefono cellulare durante la marcia, l’eccesso di velocità o la mancanza di cinture di sicurezza alla guida. Allo stesso modo nei weekend si sono svolti ulteriori servizi contro la mala movida volti a contrastare i rischi legati a chi si mette alla guida dopo aver assunto alcolici o sostanze stupefacenti.

In particolare tra venerdì 3 e domenica 26 ottobre le pattuglie della Polizia Stradale hanno controllato oltre 200 conducenti (di cui 68 alla guida di mezzi pesanti), in mirati servizi volti all’accertamento di violazioni del Codice della Strada.

Le violazioni contestate confermano il perseverare di abitudini pericolose, quali l’eccessiva velocità su alcune note arterie statali e provinciali ed il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, che mettono a serio rischio l’incolumità non solo degli stessi conducenti, ma anche di tutti gli altri utenti della strada. Sono state ritirate 49 patenti ad altrettanti conducenti sorpresi ad utilizzare lo smartphone, incuranti del pericolo creato dal distogliere lo sguardo dalla carreggiata o dall’avere le mani impegnate, con la conseguenza di avere un minor controllo della vettura.

Complessivamente, nelle ultime settimane le pattuglie della Polizia Stradale di Piacenza hanno contestato 545 infrazioni e decurtato 784 punti dalle patenti.

