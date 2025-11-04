Volley – Gas Sales Piacenza, domenica arriva Perugia: statistiche e curiosità

Sesta giornata d’andata del campionato di SuperLega Credem Banca 2025-2026 e la Gas Sales Piacenza sarà impegnata al PalabancaSport: domenica 9 novembre (ore 20.30) arriva la Sir Susa Scai Perugia.

Sfida numero diciotto quella in arrivo contro la formazione umbra. Sono diciassette i precedenti tra le due squadre in Regular Season, Del Monte Supercoppa, Del Monte Coppa Italia SuperLega e Play Off 3° Posto.

Il bilancio è a favore di Perugia che ha vinto quindici gare: undici in regular season, una in semifinale di Del Monte Coppa Italia SuperLega, una in semifinale della Del Monte Supercoppa e due, la scorsa stagione, nella finale dei Play Off 3° Posto. Due le vittorie dei biancorossi: a Roma in Semifinale di Del Monte Coppa Italia Superlega e nella stagione 2023-2024, nella sesta giornata di ritorno quando la gara si chiuse con la vittoria al PalabancaSport dei biancorossi per 3-1 (18-25, 25-22, 25-17, 25-18).

Il match con il punteggio più alto tra le due squadre risale proprio alla gara di andata della scorsa stagione quando al Pala Barton si impose al tie break Perugia e la partita registrò 222 punti globali. Nella scorsa stagione le due squadre si sono affrontate quattro volte, due in Regular Season e due nella Finale dei Play off 3° Posto e a vincere è sempre stata Perugia.

Per quanto riguarda il set “più combattuto”, invece, si parla di Gara 1 della Finale 3° Posto giocata la scorsa stagione a Perugia: il primo parziale andò agli umbri per 37-35. I parziali più agevoli sono stati due: il primo è datato stagione 2021-2022, undicesima giornata di andata, Perugia si impose al PalabancaSport nel terzo set per 25-14. Il secondo parziale più agevole si chiuse sempre con la vittoria di Perugia e sempre per 25-14: quarto set della settima giornata di ritorno, stagione 2019-2020.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy