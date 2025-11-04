Volley – Gas Sales Piacenza, domenica arriva Perugia: statistiche e curiosità

Sesta giornata d’andata del campionato di SuperLega Credem Banca 2025-2026 e la Gas Sales Piacenza sarà impegnata al PalabancaSport: domenica 9 novembre (ore 20.30) arriva la Sir Susa Scai Perugia.
Sfida numero diciotto quella in arrivo contro la formazione umbra. Sono diciassette i precedenti tra le due squadre in Regular Season, Del Monte Supercoppa, Del Monte Coppa Italia SuperLega e Play Off 3° Posto.
Il bilancio è a favore di Perugia che ha vinto quindici gare: undici in regular season, una in semifinale di Del Monte Coppa Italia SuperLega, una in semifinale della Del Monte Supercoppa e due, la scorsa stagione, nella finale dei Play Off 3° Posto. Due le vittorie dei biancorossi: a Roma in Semifinale di Del Monte Coppa Italia Superlega e nella stagione 2023-2024, nella sesta giornata di ritorno quando la gara si chiuse con la vittoria al PalabancaSport dei biancorossi per 3-1 (18-25, 25-22, 25-17, 25-18).
Il match con il punteggio più alto tra le due squadre risale proprio alla gara di andata della scorsa stagione quando al Pala Barton si impose al tie break Perugia e la partita registrò 222 punti globali. Nella scorsa stagione le due squadre si sono affrontate quattro volte, due in Regular Season e due nella Finale dei Play off 3° Posto e a vincere è sempre stata Perugia.
Per quanto riguarda il set “più combattuto”, invece, si parla di Gara 1 della Finale 3° Posto giocata la scorsa stagione a Perugia: il primo parziale andò agli umbri per 37-35. I parziali più agevoli sono stati due: il primo è datato stagione 2021-2022, undicesima giornata di andata, Perugia si impose al PalabancaSport nel terzo set per 25-14. Il secondo parziale più agevole si chiuse sempre con la vittoria di Perugia e sempre per 25-14: quarto set della settima giornata di ritorno, stagione 2019-2020.