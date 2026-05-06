Ponte del primo maggio, bene il turismo nel Piacentino: 1500 visitatori a Palazzo Farnese e oltre 2800 alla Ricci Oddi

Camere di hotel e strutture extra-alberghiere piene di turiste e turisti; musei, attrazioni e itinerari esperienziali tra le proposte più richieste. Parte con il piede giusto la stagione turistica 2026 in Emilia-Romagna. Dalle città alla costa, passando per Appennino e circuiti culturali, i primi dati restituiscono un quadro solido, sostenuto anche da una presenza internazionale significativa e da un calendario ricco di eventi, esperienze outdoor e iniziative culturali. Un andamento che si inserisce nel solco già tracciato dal 25 aprile, quando le città d’arte hanno registrato un aumento delle presenze del +5% rispetto al 2025.

L’Emilia tra cultura e territorio

In Emilia, secondo i primi dati di Visit Emilia, i Castelli del Ducato di Parma e Piacenza hanno registrato circa 14mila visitatori tra il 25 e il 26 aprile e circa 28mila dall’1 al 3 maggio. Per bed and breakfast e appartamenti turistici, il tasso di occupazione nel ponte del 25 aprile si è attestato tra il 65% e il 70%, con valori stabili nel week end del 1^ maggio.

Buoni risultati anche per i principali attrattori culturali: il Complesso della Pilotta (Pr) ha registrato circa 2mila visitatori il 25 aprile e 4.156 nel weekend del 1^ maggio; il Castello di Torrechiara (Pr) 1.198 visitatori nel primo fine settimana e oltre 2.900 nel secondo. Numeri positivi anche per altri attrattori culturali del territorio: la Spezieria di San Giovanni Evangelista (Pr) e l’area archeologica di Veleia (Pc) hanno registrato una buona affluenza, così come i Musei civici di Piacenza, con 785 ingressi il 25 aprile e 3.018 nel weekend del 1^ maggio. In particolare, la mostra di Brian Eno a Parma ha raggiunto complessivamente 4.454 ingressi nei due fine settimana (718 nel primo e 3.746 nel secondo). Centinaia di visite anche per i Musei del cibo, con 228 ingressi nel primo fine settimana e 518 nel secondo.

Segnali positivi arrivano anche dal territorio piacentino, dove il ponte festivo ha fatto registrare buone affluenze sia per gli eventi sia per l’offerta culturale. I Musei Civici di Palazzo Farnese (Pc) hanno accolto circa 1.500 visitatori, mentre Palazzo XNL Piacenza, grazie alla mostra ‘Oltre le nuvole’, ha registrato circa 1.000 ingressi. Molto significativo anche il dato della Galleria Ricci Oddi, che nel solo weekend del 1^ maggio ha totalizzato 2.870 visitatori. Grande richiamo infine per il Grill Contest di Rivergaro, principale evento del periodo, che nei due weekend ha registrato complessivamente circa 50mila presenze.

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