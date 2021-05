Ponte Lenzino, Girometta: “Ancora nessun ponte Bailey, gli abitanti sono stanchi di aspettare”

Ponte Lenzino, ancora ritardi nei lavori. La denuncia arriva da Maria Lucia Girometta, vicesindaco Comune di Ottone.

“Siamo alle solite! Come diceva Dante “Conservate ogni speranza, o voi ch’entrate….”! Era stato detto che il ponte Bailey, sarebbe arrivato dall’America il 20 maggio e che doveva essere montato entro fine mese, massimo entro la prima settimana di giugno! Quanto si dovrà ancora aspettare affinché la statale 45, spezzata il 3 ottobre, torni percorribile tra Marsiglia e i Comuni di Ottone, di Cerignale e di Zerba!”.

“Sicuramente è un impegno importante ma gli abitanti dell’alta val Trebbia sono stanchi di aspettare, senza parlare del danno economico che questo ritardo comporta per chi ha una attività economica! Adesso, Che fortunatamente le restrizioni sono quasi del tutto abolite, chi vuole fare un giro in montagna arriva fino a Marsaglia e non affronta il percorso alternativo, molto stretto e non privo di criticità”.

“Aumentano fortemente anche le preoccupazioni per i tempi del ponte definitivo e le perplessità sul progetto da 21 milioni di euro per rifare una nuova struttura definitiva sullo stesso tracciato di quella crollata; siamo in attesa che, dopo l’incontro del Presidente della Provincia e l’Assessore Regionale con la Sprintendenza, la stessa si esprima in merito”.