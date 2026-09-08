Pontenure, musica e tradizioni il 12 settembre per la quarta Giornata Macedone

Musica, tradizioni, cultura e amicizia saranno protagoniste a Pontenure con la quarta edizione della Giornata Macedone, appuntamento organizzato dall’associazione Radici Macedoni Odv, realtà no profit impegnata nella valorizzazione della cultura e delle tradizioni macedoni.

L’iniziativa è in programma sabato 12 settembre 2026 al campo sportivo comunale della Pontenurese, in via Garibaldi, e accompagnerà il pubblico dal pomeriggio fino a mezzanotte. Il programma prenderà il via nel pomeriggio, con le attività previste a partire dalle 16, mentre la manifestazione entrerà nel vivo dalle 18 alle 24.

Una giornata pensata per favorire l’incontro tra culture diverse attraverso la musica, il folklore, i giochi e la gastronomia. Tra gli appuntamenti ci saranno infatti i giochi popolari, occasione per riscoprire momenti di socialità e tradizioni legate alla cultura macedone.

Grande spazio anche alla musica dal vivo, con la presenza della Moderato Band, e alle esibizioni dei gruppi folkloristici provenienti dalla Macedonia, che si alterneranno e incontreranno formazioni folkloristiche italiane. Un intreccio di ritmi, danze e costumi tradizionali che vuole trasformare la manifestazione in un vero momento di condivisione.

Non mancherà, inoltre, la componente gastronomica, con la possibilità di assaporare i piatti della cucina tradizionale macedone, preparati per offrire ai partecipanti un viaggio tra profumi e sapori autentici.

La Giornata Macedone si conferma così come un appuntamento dedicato non soltanto alla comunità macedone, ma a tutta la cittadinanza e a quanti desiderano conoscere più da vicino una cultura ricca di storia e tradizioni. Un’occasione per stare insieme e costruire, attraverso la cultura e la convivialità, nuovi legami di amicizia.

L’appuntamento è dunque per sabato 12 settembre al campo sportivo della Pontenurese di via Garibaldi, per una serata all’insegna di musica, folklore, buon cibo e incontro tra comunità.