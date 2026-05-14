Elezioni comunali, una serata dedicata ai giovani con Pontenure Rinasce: “Gen P, come se ci fosse un domani”

La lista civica Pontenure Rinasce organizza “GEN P, come se ci fosse un domani”, un evento dedicato ai giovani del paese che si terrà venerdì 15 maggio, dalle 19.00 alle 23.00, presso il Campo sportivo di Pontenure.

Una serata pensata per stare insieme, condividere idee e vivere nuovamente gli spazi del paese attraverso musica, apericena e momenti di aggregazione con i DJ Bobo, Momo ed Elia.

L’iniziativa nasce dalla volontà di riportare i giovani al centro della vita della comunità, restituendo loro attenzione, ascolto e luoghi da vivere. Da anni, infatti, a Pontenure le nuove generazioni non vengono più coinvolte in maniera concreta nella costruzione della vita sociale del Comune.

Il candidato sindaco Sergio Fuochi sottolinea il significato dell’evento:

“Vogliamo che i giovani tornino protagonisti del loro paese. GEN P nasce proprio da questo: creare occasioni di incontro, ascolto e partecipazione. Pontenure deve tornare a investire sui ragazzi, sulle loro idee e sulla loro energia, perché il futuro del Comune passa anche da loro.”

“GEN P” vuole essere anche un simbolo di rinascita: non solo per il paese, ma per gli spazi dedicati ai giovani, affinché tornino a essere luoghi vivi, partecipati e condivisi.

L’evento si terrà anche in caso di maltempo, vista la possibilità di essere al riparo.

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