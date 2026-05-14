Ramona Capra alla guida del Patronato EPACA di Piacenza: una vita dedicata al servizio del mondo agricolo

​Il Patronato EPACA di Coldiretti Piacenza accoglie con entusiasmo la sua nuova Responsabile provinciale: Ramona Capra. Una nomina che premia una carriera ultraventennale costruita “sul campo”, caratterizzata da una dedizione costante e da una conoscenza capillare delle diverse realtà che compongono il tessuto economico e sociale della nostra provincia.

​La storia di Ramona Capra in Coldiretti inizia oltre vent’anni fa, precisamente il 1° febbraio 2004. Da quel momento, il suo impegno all’interno del Patronato Epaca non si è mai interrotto, portandola a operare in prima linea in diverse sedi strategiche: a Piacenza (Sede centrale) ha dedicato i primi anni di formazione; a Bettola vanta un’esperienza decennale iniziata nel 2010, dove è diventata un punto di riferimento per la Val Nure; a Bobbio e Bettola ha poi lavorato per un triennio dal 2019, dimostrando grandi capacità organizzative. Dal 2021 è tornata stabilmente presso l’ufficio provinciale di Piacenza, assumendo responsabilità crescenti fino alla nuova nomina.

​Oltre alla specializzazione previdenziale, Ramona Capra ha maturato una visione d’insieme occupandosi di campagne fiscali, ISEE e RED, garantendo oggi un approccio empatico e tecnico alle esigenze delle famiglie e delle imprese. “Ho sempre lavorato all’interno del Patronato, vivendo in prima persona l’evoluzione dei servizi e le sfide che i nostri associati affrontano ogni giorno”, spiega la neo-Responsabile.

​Il passaggio di testimone avviene in un momento di grande orgoglio per la Federazione piacentina: Riccardo Piras, che dal giugno 2017 ha guidato con successo il Patronato Epaca di Piacenza, è stato infatti nominato nuovo Direttore di Coldiretti Imperia.

​Classe 1975, laureato in Scienze e Tecnologie Agrarie alla Cattolica di Piacenza, Piras lascia la nostra provincia dopo un percorso d’eccellenza iniziato nel 2009. Negli anni ha ricoperto ruoli chiave come Segretario di Zona, fino alla guida provinciale del Patronato, dove ha coordinato con professionalità i rapporti istituzionali con INPS e INAIL e la promozione del territorio. Il suo impegno si è esteso anche al sociale come Segretario di Coldiretti Senior e alla formazione come docente presso il Centro Tadini.

Proprio in merito al passaggio di consegne, Riccardo Piras ha dichiarato:

​”Sono stati anni intensi e di grandi soddisfazioni. In particolare, ci tengo a sottolineare come proprio dal 2021 Ramona mi abbia affiancato costantemente come una spalla fondamentale nella gestione dell’ufficio provinciale. La sua nomina è la naturale evoluzione di un percorso di collaborazione stretta, che garantisce continuità e massima competenza ai nostri soci”.

​Soddisfazione espressa dal Direttore di Coldiretti Piacenza, Roberto Gallizioli:

​”Voglio rivolgere le più sentite congratulazioni a Ramona Capra e Riccardo Piras per i loro nuovi e prestigiosi incarichi. La nomina di Ramona è il giusto riconoscimento a una professionalità esemplare e a una profonda umanità messa al servizio dei soci per oltre vent’anni. Al contempo, vedere Riccardo approdare alla direzione di una Federazione importante come Imperia ci riempie di orgoglio: è la dimostrazione della qualità del lavoro svolto a Piacenza e della capacità della nostra struttura di far crescere talenti di alto profilo. Una squadra di persone dalle grandi qualità umane e professionali che sanno mettere al centro i bisogni dei nostri associati e del territorio in cui viviamo.

A entrambi auguro un buon lavoro, certo che sapranno affrontare le sfide future con la competenza e la passione che li hanno sempre contraddistinti”.

​Con la guida di Ramona Capra, il Patronato EPACA di Piacenza si conferma come un presidio di eccellenza, capace di coniugare l’innovazione dei servizi con il valore umano della prossimità.

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