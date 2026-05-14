Atalanta, Monza, Parma, San Lazzaro, Piacenza e Academy Moretti in campo domenica 17 maggio per il 1° Trofeo Vittorino da Feltre

Saranno Atalanta, Monza, Parma, Piacenza, San Lazzaro e Academy Moretti le sei squadre che domenica prossima, 17 maggio, si contenderanno il 1° Trofeo S.C. Vittorino da Feltre, torneo di calcio a sette giocatori riservato alle categorie Under 10 e Under 11.

L’evento agonistico, che riporterà il calcio giocato sul campo della società biancorossa dopo anni di assenza, è stato presentato questa mattina dal Vicepresidente della Vittorino, Daniele Chiappini, e dal Consigliere delegato al calcio, Andrea Castellani.

Ha precisato Chiappini

“Quello di riportare il calcio alla Vittorino è un obiettivo voluto dal nostro Consiglio direttivo, per rinverdire una tradizione che manca da troppi anni e che in questa società ha visto crescere tanti atleti arrivati col tempo anche a livelli professionistici. Abbiamo iniziato da pochi giorni con la Scuola Calcio, che sta già richiamando l’attenzione di tanti bambini e di tante famiglie, ed ora proseguiamo con questo torneo anche per riprendere il discorso portato avanti fino a qualche anno fa da nostri illustri soci come Vittorio Pissasegola e Alberto Burzoni. Un ringraziamento particolare alla dirigenza del San Lazzaro, che ci ha affiancati nell’organizzazione di questo torneo”.

Torneo che occuperà tutta la giornata di domenica 17 maggio, con inizio alle ore 9.00 e finali al pomeriggio cui seguiranno le premiazioni.

Ha aggiunto Castellani

“Non ci saranno due diversi gironi per dare la possibilità anche alle squadre non professionistiche, della categoria Under 11, di misurarsi con le squadre professionistiche che giocheranno invece con gli Under 10. Trattandosi di un torneo a sette giocatori, si svolgeranno in contemporanea due partite sullo stesso campo, che verrà diviso a metà, con un tempo unico della durata di venti minuti. La Vittorino ha la fortuna di avere una dotazione impiantistica ricchissima, con anche un campo da calcio in erba per partire a undici giocatori, e uno in sintetico per gare a sette giocatori; con questo torneo, ci auguriamo di replicare nei prossimi anni, vogliamo davvero far rinascere questo sport anche all’interno della nostra gloriosa società”.

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