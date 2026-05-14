Festa di laurea per l’Università Cattolica, 269 tocchi voleranno nel cielo di Piacenza

Tutto pronto per la Graduation Cerimony 2026 dei laureati dell’ultimo anno del campus piacentino dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. L’appuntamento è per sabato 16 maggio alle 15.30, quando i 269 laureati (triennali e magistrali; 31 i piacentini) saranno accolti in pieno centro città, all’ingresso della Cattedrale di Piacenza, dove saranno consegnati loro la toga e il tocco.
Alle 15.30 S.E. Mons. Adriano Cevolotto, Vescovo della Diocesi di Piacenza-Bobbio celebrerà la Liturgia della Parola.
A seguire, alle ore 16.00, il Pro-Rettore Vicario dell’ateneo, professoressa Anna Maria Fellegara porterà i propri saluti a studentesse studenti e alle loro famiglie; sarà poi la volta degli interventi dei tre presidi di facoltà: Marco Allena per la Facoltà di Economia e Giurisprudenza, Pier Sandro Cocconcelli per la Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali e Domenico Simeone per la Facoltà di Scienze della formazione.
Dopo la testimonianza di 3 laureati, uno per facoltà, si terrà la consegna dei diplomi, per giungere, intorno alle 17.30, al momento più atteso, l’iconico lancio dei tocchi. Un colpo d’occhio vivace e gratificante che fotograferà, negli scatti ma soprattutto nelle menti e nei cuori, la soddisfazione per il traguardo raggiunto. Una meta che sa di futuro.