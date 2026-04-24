I ponti di Primavera a XNL Piacenza, iniziative il 25 aprile e l’1 maggio 2026

In occasione dei ponti primaverili del 25 aprile e del 1° maggio, XNL Piacenza – Centro per l’arte contemporanea, il cinema, il teatro e la musica della Fondazione di Piacenza e Vigevano propone un programma di aperture straordinarie, visite guidate e iniziative speciali, invitando il pubblico alla scoperta della mostra Oltre le nuvole. Beyond the Clouds, promossa da Rete Cultura Piacenza.

Ponti di Primavera a XNL Piacenza

Nelle giornate festive, il centro resta aperto con orario continuato dalle ore 10.00 alle 20.00, offrendo la possibilità di visitare la mostra che intreccia dipinti, sculture e installazioni visive e sonore dedicate al tema del cielo e delle sue trasformazioni, realizzate da artisti come Piero Manzoni, Mario Schifano, Laura Grisi, Leandro Erlich e Laetitia Ky.

Ogni sabato alle ore 11.30 sono attive visite guidate a raccolta, pensate per accompagnare il pubblico nella lettura della mostra e approfondirne i contenuti. Le visite si svolgono regolarmente anche nelle giornate festive del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno; è possibile partecipare presentandosi in mostra 10–15 minuti prima dell’inizio oppure prenotando scrivendo a cooltour2.0@gmail.com.

Per il ponte del 1° maggio, il programma si arricchisce di un appuntamento speciale che estende l’esperienza oltre gli spazi espositivi, coinvolgendo il contesto urbano. Sabato 2 maggio alle ore 11.00 si tiene infatti Nuvole in città, un percorso guidato realizzato in collaborazione con Galleria Biffi, parte del circuito cittadino XNL Aperto.

Il percorso prende avvio dalla galleria, in via Chiapponi 39, dove è in corso la mostra Abitare il cielo. Il poema delle nuvole di Alberto Bertoldi, per svilupparsi in una passeggiata alla scoperta delle raffigurazioni del cielo nell’arte attraverso alcuni luoghi significativi di Piacenza; il percorso si conclude negli spazi di XNL Piacenza con la visita alla mostra Oltre le nuvole. Beyond the Clouds.

L’iniziativa, curata da Chiara Gatti, co-curatrice della mostra, e Susanna Gualazzini, curatrice di Biffi Arte, con la partecipazione dell’artista Alberto Bertoldi, propone un’esperienza che intreccia arte contemporanea, patrimonio storico e paesaggio urbano. La partecipazione al percorso è gratuita con il biglietto di ingresso alla mostra di XNL Piacenza.

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