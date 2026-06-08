Avis, alla Galleana la Festa del dono domenica 14 giugno: yoga, attività per famiglie, animali e inclusione

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, domenica 14 giugno il Parco della Galleana di Piacenza ospiterà la “Festa del Dono”, l’iniziativa organizzata da AVIS Provinciale Piacenza per celebrare il valore della solidarietà, della condivisione e dell’attenzione verso gli altri.

Una giornata all’aria aperta, pensata per tutta la cittadinanza, per incontrarsi, stare insieme e vivere il dono in modo semplice, positivo e partecipato. Il claim scelto quest’anno dall’Organizzazione Mondiale della Sanità “Una goccia di umanità. Dona il sangue. Salva vite.” sintetizza perfettamente lo spirito dell’iniziativa.

L’obiettivo della manifestazione è quello di portare AVIS fuori dai contesti tradizionali, dentro uno spazio quotidiano e familiare come il Parco della Galleana, per avvicinare le persone in modo spontaneo e naturale attraverso attività accessibili a tutte le età.

La giornata prenderà il via alle ore 10 con l’apertura delle attività e proseguirà alle 11 con una prima lezione di yoga guidata da Sarah Monti, dedicata al benessere, alla respirazione e alla connessione con sé stessi e con gli altri. Nel pomeriggio, alle ore 16, sarà proposta una seconda sessione, offrendo così a tutti la possibilità di vivere un momento di equilibrio e consapevolezza.

Le due sessioni di yoga guidate da Sarah Monti prenderanno spunto dal tema del dono come relazione e come trasformazione. Attraverso pratiche accessibili a tutti, i partecipanti saranno accompagnati in un percorso di benessere, consapevolezza e connessione, ispirato ai valori della reciprocità, della fiducia e della condivisione che sono alla base sia dello yoga sia del gesto della donazione.

La sessione del mattino sarà dedicata all’apertura e alla relazione con gli altri, mentre quella del pomeriggio inviterà a rallentare, lasciare andare e accogliere il cambiamento, in un’esperienza che unisce corpo, respiro e riflessione.

Durante tutta la giornata il parco si animerà con camminate nell’anello verde, spazi dedicati alle famiglie, aree relax e attività per bambini, tra cui il truccabimbi attivo dalle 15.30 alle 18.30.

Un’attenzione particolare sarà rivolta ai più piccoli grazie all’iniziativa “Amici a quattro zampe: imparare, giocare e donare”, in programma dalle 10 alle 12. In uno spazio educativo assistito da operatori qualificati, i bambini potranno avvicinarsi a un mini pony e a un cane, partecipando ad attività interattive e momenti di cura pensati per sviluppare empatia, rispetto e fiducia. Un’esperienza concreta e coinvolgente per trasmettere, anche ai più giovani, i valori della solidarietà e del dono.

A partire dalle ore 17 la Festa del Dono ospiterà inoltre il “Tandem Volante . Con il suo tandem, il carrello, la cargo bike e i suoi golden retriever, proporrà per chi lo desidera, un’esperienza immersiva che permetterà agli adulti di vivere, come passeggeri, la percezione di una persona ipovedente. Un’attività capace di sensibilizzare e creare consapevolezza attraverso un’esperienza diretta e autentica.

Nel corso della giornata saranno inoltre distribuiti gadget ai partecipanti.

“La Festa del Dono” vuole essere molto più di un evento: un’occasione per stare bene insieme, vivere il parco, incontrarsi e avvicinarsi ai valori della donazione in modo semplice, accogliente e condiviso.

Perché donare è un gesto semplice. Ma può fare davvero la differenza.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy