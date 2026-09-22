Decreto correttivo “Omnibus”, Confapi Industria organizza un seminario sulle novità fiscali

Un appuntamento formativo per approfondire le principali novità fiscali introdotte dal Decreto Legislativo correttivo “Omnibus”. Confapi Industria Piacenza organizza per martedì 6 ottobre 2026, dalle ore 17:00 alle 18:00, un seminario rivolto alle imprese e ai professionisti interessati ad approfondire i cambiamenti previsti dal D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148.

L’incontro affronterà diversi aspetti di particolare interesse per il mondo imprenditoriale. Il programma prevede un approfondimento sulle novità in materia di imposte dirette delle persone fisiche e di lavoro, sulle disposizioni riguardanti il reddito d’impresa, nonché su IVA e imposte indirette.

Spazio anche al concordato preventivo biennale (CPB) e al ravvedimento speciale 2020-2023, oltre che alle novità relative ad accertamento e sanzioni.

A illustrare i diversi temi saranno quattro commercialisti e revisori legali dell’UGDCEC di Piacenza: Fabio Maggi, presidente del Direttivo; Roberta Grazioli, vicepresidente; Maria De Martino, tesoriere; e Francesco Perini, membro del Direttivo.

Il seminario potrà essere seguito in presenza, nella sede di Confapi Industria Piacenza, in via Daria Menicanti 1, oppure in videoconferenza, consentendo così la partecipazione anche a distanza.

La partecipazione prevede l’iscrizione attraverso l’apposito collegamento indicato nella locandina.

L’iniziativa rappresenta un’occasione di aggiornamento sulle disposizioni del decreto correttivo e sulle relative ricadute in ambito fiscale e d’impresa.