Gli scatti di Prospero Cravedi, al centro dell’incontro “Disquilibrio e artificio” il 22 marzo.

Un tamburo che batte il ritmo di una generazione. Giovani in corteo per le strade di Borgotrebbia. Un poeta che declama i suoi versi tra la folla in Piazza Cavalli. Una compagnia teatrale che porta Shakespeare in scena sotto gli occhi di una città in fermento.

Sono istantanee di un’epoca irripetibile, fissate per sempre negli scatti di Prospero Cravedi, testimone visivo di una stagione culturale vibrante che ha attraversato Piacenza tra gli anni 70 e i primi anni 80. Un periodo in cui l’avanguardia nasceva dalla strada, dal basso, e riusciva a tenere la città agganciata ai grandi movimenti artistici e sociali del tempo.

Attraverso una selezione di immagini storiche e le testimonianze di alcuni dei protagonisti, l’evento DISQUILIBRIO E ARTIFICIO – LA CULTURA SI FA STRADA ci porta dentro quegli anni mitici ed esplosivi: happening artistici, teatro d’avanguardia, performance poetiche, sperimentazioni, grandi utopie che hanno investito tutta la società e lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva. Un’occasione unica per riscoprire la Piacenza ribelle, creativa, rivoluzionaria.

All’incontro, che si terrà sabato 22 marzo alle ore 15 presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano (via S. Eufemia 12, Piacenza) interverranno: Mario Magnelli, vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano; Diego Maj, fondatore di Teatro Gioco Vita; Marco Vegezzi, curatore dell’archivio Vegezzi; Paolo Contini, Gruppo teatrale La Canea; Giovanni Smerieri, psichiatra, psicoterapeuta, già direttore Riabilitazione Psichiatrica Ausl Piacenza; Paolo Barbaro, docente di Storia della Fotografia all’Università di Parma. L’incontro sarà coordinato da Giorgio Lambri, giornalista di Libertà.

DISQUILIBRIO E ARTIFICIO – LA CULTURA SI FA STRADA è un evento collaterale alla mostra PIACENZA, LA CITTÀ CHE CAMBIA – Luoghi e volti della realtà urbana – Fotografie di Prospero Cravedi, allestita nello Spazio Mostre della Fondazione, in Via S. Eufemia 13, alla quale sarà possibile accedere al termine della conferenza con visita guidata. La mostra è aperta fino al 30 marzo, sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 19.