Sorpreso mentre posiziona reti per catturare uccelli, denunciato dai carabinieri forestali

I carabinieri del Nucleo Forestale di Bettola (PC) hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria un uomo di 69 anni, residente in provincia di Lucca, per il reato di uccellagione.

L’intervento è avvenuto alcuni giorni fà nel territorio comunale di Ponte dell’Olio (PC), in località Pezzoni, dove i militari hanno sorpreso l’uomo mentre era intento a posizionare reti destinate alla cattura dell’avifauna migratoria.

Reti per la cattura degli uccelli: l’intervento a Ponte dell’Olio

Secondo quanto accertato dai Carabinieri Forestali, una parte delle reti era già stata allestita ed era pronta per la cattura degli uccelli.

L’intervento ha consentito di interrompere l’attività e di procedere agli accertamenti sul posto, cui ha fatto seguito una perquisizione locale.

Sequestrati quattro reti, pali in ferro e undici tordi

Nel corso delle operazioni sono state rinvenute e sottoposte a sequestro 4 reti da uccellagione, 4 pali in ferro e una mazzetta in ferro.

I militari hanno inoltre rinvenuto e sequestrato 11 esemplari di avifauna: un tordo bottaccio e dieci tordi sasselli.

Gli animali affidati al Centro recupero di Niviano di Rivergaro

Gli animali sono stati trasportati presso il Centro recupero animali selvatici di Niviano di Rivergaro (PC), per la valutazione del loro stato di salute e il conseguente rilascio in natura.

Denuncia per uccellagione, gli accertamenti dei Carabinieri Forestali

Sulla base degli elementi raccolti, il 69enne è stato deferito all’Autorità giudiziaria per l’ipotesi di reato di uccellagione.

Il Nucleo Carabinieri Forestale di Bettola ha informato l’Autorità giudiziaria competente e procede per gli adempimenti connessi all’intervento.

L’operazione ha permesso di interrompere un’attività di cattura dell’avifauna migratoria e di affidare gli esemplari rinvenuti a una struttura specializzata nel recupero della fauna selvatica.