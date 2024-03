Castel San Giovanni, il nuovo consiglio della Pro Loco pronto per altri quattro anni di attività: “A partire da Floravilla”

Il nuovo quadriennio della Pro Loco di Castel San Giovanni parte con la conferma di Sergio Bertaccini come presidente dell’associazione castellana, scelta che sposa la continuità dell’operato di questi ultimi anni. Il nome di Bertaccini, che si appresta a guidare il sodalizio per il quarto mandato, è espressione della volontà dei membri del consiglio direttivo che, a loro volta, erano stati scelti da tutti i soci a fine gennaio nel corso di una riunione convocata appositamente per provvedere alle nuove elezioni.

Bertaccini: “Un gruppo affiatato”

“Ringrazio per la fiducia che la Pro Loco e il Consiglio direttivo hanno voluto rinnovarmi – ha commentato Sergio Bertaccini – e sottolineo l’importanza e la forza espressa da tutti i nostri soci e collaboratori in questi anni: un gruppo affiatato che ha lavorato per il bene della comunità e pronto a rimboccarsi ancora le maniche per fare del proprio meglio per il nostro territorio. Il nuovo consiglio, appena eletto, è già entrato nel vivo e abbiamo gettato le basi per il primo appuntamento del 2024: vale a dire Floravilla”.

Floravilla

La mostra mercato di fiori e piante da giardino (e tanto altro) che si svolge tradizionalmente nel bellissimo giardino di Villa Braghieri è stata confermata per le giornate del 27 e 28 aprile prossimi e rispetto alle edizioni precedenti presenterà alcune novità che saranno illustrate a breve. Nel calendario del 2024 non mancheranno le giornate dedicate alla Fiera di San Giovanni, patrono della città, oltre alle collaborazioni con le altre associazioni del territorio. Altri eventi sono in cantiere e presto saranno resi noti, senza dimenticare l’appuntamento per Cioccolandia che si terrà nel secondo fine settimana del mese di novembre.

Il consiglio direttivo, oltre al confermato presidente Bertaccini, è composto da: Daniela Garrini (vice presidente e segreteria), Marzia Rabeschi (segretaria), Angelo Laface (tesoriere), Giorgio Bassi, Nicoletta Foresti e Ornella Lo Triglia (coordinatrici cucina), Patrizia Melampo e Danilo Agosti (coordinatori delle manifestazioni), Mihail Mihaylov e Danilo Gallo (responsabili magazzino e logistica).

Nel frattempo Angelo Laface è stato eletto anche presidente provinciale Unpli.