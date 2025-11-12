“Professore aggredito da uno studente 14enne a scuola, costretto a barricarsi in ufficio fino all’arrivo della polizia”

Studente aggredisce un professore. A denunciare l’accaduto è il sindacato Gilda degli Insegnanti.

“Ancora un professore aggredito mentre era nell’esercizio delle sue funzioni, questa volta il fatto delinquenziale è avvenuto all’Istituto Romagnosi – Casali di Piacenza dove nella giornata di venerdì sono dovuti intervenire gli agenti di una volante della Polizia per fermare il soggetto violento”.

LA NOTA DELLA GILDA INSEGNANTI

Il docente mentre era nella scuola è stato improvvisamente avvicinato da uno studente maggiore dei 14 anni, quindi pienamente perseguibile anche se minorenne.

L’aggressore lo ha percosso e l’insegnante pur potendo legittimamente difendersi, onde evitare di reagire con violenza è stato costretto a barricarsi un ufficio dove è rimasto fino all’arrivo dei poliziotti.

Gli agenti hanno identificato il protagonista degli atti delinquenziali e poi l’hanno riconsegnato alla famiglia. L’insegnante ha ricevuto le cure del caso al pronto soccorso. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi, le lesioni sono state giudicate guaribili in qualche giorno.

Vicinanza del sindacato

La Gilda degli Insegnanti di Parma e Piacenza, tramite il coordinatore Salvatore Pizzo, oltre ad esprimere vicinanza al collega aggredito si dichiara a sua completa disposizione e lo invita ad attivare immediatamente la procedura di assistenza legale che spetta ai docenti che, quali pubblici ufficiali, possono richiedere il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.

Pizzo, precisa anche “auspichiamo che la Procura sia quella per i minorenni sia quella ordinaria, accertino eventuali responsabilità penali – continua – pare che il soggetto fosse già noto per violenze di questo tipo e se i fatti fossero ascrivibili a particolari patologie ci chiediamo perché gli enti preposti non sono mai intervenuti, chiediamo che gli inquirenti perseguano quanti dovevano intervenire preventivamente se non lo hanno fatto – conclude – “non siamo lottatori o pugili, la nostra attività consiste nel fare lezione e non altro”.

