Progetti “Val Tidone Lentamente” e “Sentiero d’Autore” il 30 aprile

Rocca d’Olgisio, uno dei castelli più celebri del Ducato di Parma e Piacenza, verrà celebrato insieme alla Piana di San Martino, uno dei più importanti siti dell’antichità protostorica del Nord Italia, sabato 30 aprile grazie ad una serie di iniziative, tutte comprese nei festeggiamenti della storica manifestazione “Festa d’la Galeina Grisa” che si svolgeranno a Pianello Val Tidone (PC).



La giornata prevede un’escursione suddivisa in due momenti: al mattino, con ritrovo ore 9:00 in località Chiaroni e partenza ore 9:30, una breve passeggiata per incontrare gli archeologi del Museo Archeologico della Val Tidone che illustreranno il sito della Piana di San Martino, scoperto agli inizi degli anni ’90 e valorizzato dall’opera di ricerca e conservazione della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza.

Alle ore 11:30 circa recupero dell’auto e avvicinamento all’imbocco del sentiero per salire alla Rocca d’Olgisio e partenza ore 12:00 alle grotte e alla Rocca d’Olgisio: per questo percorso è tassativo avere abbigliamento adeguato ed è sconsigliata a persone che possono avere disagio a percorrere un tratto esposto e ai minori di 18 anni.

Arrivo alla Rocca d’Olgisio per il pranzo al sacco.

Alle 15:00 presentazione del saggio “Piacenza Misteriosa”.

Alle 16:00 visita guidata alla Rocca d’Olgisio (ingresso € 8).

Quota di partecipazione € 15, € 13 per i soci dell’associazione “Sentiero del Tidone APS”.



L’iscrizione obbligatoria deve pervenire entro Giovedì 28 Aprile e l’escursione si svolgerà con un numero limitato di partecipanti: tutte le informazioni dettagliate si trovano sull’evento Facebook oppure contattando direttamente la guida escursionista ambientale AIGAE Mirna Filippi tramite i seguenti riferimenti: telefono 3923267010 oppure tramite email filippimirna@gmail.com .

Tutte le escursioni di “Val Tidone Lentamente” sono a numero chiuso e rispetteranno le normative anti-assembramento: il calendario aggiornato ed ufficiale è presente sul nuovo sito web www.sentierodeltidone.eu

Durante l’escursione altro importante momento aperto a tutti, anche a chi non partecipa all’escursione: appuntamento del progetto “Sentiero d’Autore: storie per una valle”, realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura e vincitore del bando “Città che legge 2020” da parte delle amministrazioni comunali e delle biblioteche di Sarmato e di Pianello Val Tidone. Verrà infatti presentato il libro “Piacenza Misteriosa”, scritto da Paola Cerri, Gabriele Dadati e Barbara Tagliaferri: appuntamento alle ore 15:00 nella suggestiva cornice della Rocca d’Olgisio. Per maggiori informazioni biblioteca.sarmato@sintranet.it oppure biblioteca.pianello@libero.it