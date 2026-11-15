Prosegue il successo della Fiera dei Vini a Piacenza Expo, domani la giornata conclusiva

Confermato anche nella seconda giornata d’apertura della Fiera dei Vini, a Piacenza Expo, il trend positivo che aveva caratterizzato, ieri, la giornata inaugurale.

Il quartiere fieristico di Le Mose, infatti, è stato meta, sia in mattinata che nel pomeriggio, di numerosi visitatori e appassionati che, con l’evento organizzato da Piacenza Expo, hanno potuto attraversare idealmente l’Italia dei vini grazie alla presenza di 310 cantine, in rappresentanza delle produzioni vitivinicole di tutte le venti regioni italiane, degustando anche vini francesi, tra cui diversi Champagne, austriaci e sloveni.

In questa ricca e variegata geografica vinicola, i vini dei Colli Piacentini hanno ovviamente recitato un ruolo importante attraverso la presenza di una trentina di vignaioli. E proprio a uno dei vini più rappresentativi del territorio, la Malvasia aromatica di Candia – definita per l’occasione L’oro giallo dei Colli Piacentini – è stata dedicata la partecipata Masterclass, con assaggi guidati dei prodotti di sei diverse cantine, che ha dato il via alle altre degustazioni guidate della seconda giornate, che sono poi proseguite con incontri incentrati sui vini bianchi italiani e sui gin artigianali, ma anche sulla convivialità e sulla combinazione tra vini ed eccellenze alimentari del territorio.

L’edizione 2026 di Fiera dei Vini di Piacenza Expo beneficia dei patrocini di Associazione Italiana Sommelier, Federazione Italiana Sommelier, Albergatori e Ristoratori, Assoenologi, Organizzatori Nazionale Assaggiatori di Vino, Associazione Città del Vino e, per la prima volta, dell’Associazione Svizzera dei Sommelier Professionali.

Domani, terza e conclusiva giornata della Fiera dei Vini a Piacenza Expo – con orario continuato dalle 10.00 alle 16.30 – aperta a tutto il pubblico ma anche ma anche ad enoteche e operatori del mondo della ristorazione.