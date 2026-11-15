Serie B – I Fiorenzuola Bees allungano al +20 e riescono a portare a casa una bella vittoria nonostante il brivido finale. Finisce 89-82 sulla Sangiorgese

Nella 9° Giornata del Campionato Serie B Nazionale Old Wild West Girone B i Fiorenzuola Bees, reduce da due cocenti sconfitte consecutive in 3 giorni al supplementare, ospitano la LTC Group Sangiorgese Basket con tanta voglia di ottenere i primi punti casalinghi della stagione.

La cronaca

Dopo un inizio a favore degli ospiti, Biorac con la schiacciata in transizione al 2’ cerca di scuotere la Del Re band, ma Testa risponde per la tripla del 2-7.

I Bees firmano un break da 7-0 firmato Tiberti-Cecchinato per dare il primo vero colpo di pungiglione al 4’, ma Tosetti con grande faccia tosta realizza la tripla nei primi secondi dell’azione del 9-10.

La partita si sviluppa su ritmi alti e transizioni continue, con Biorac da una parte e Maruca dall’altra a fissare il 16-17 all’8’. Fiorenzuola perde ben 7 palloni nel primo quarto, ma riesce a tenersi dentro la partita con la parità dai liberi chiamata da De Zardo. 20-20 al 9’.

Maruca e Manenti provano a dare l’allungo decisivo nel primo parziale, ma Ambrosetti sulla sirena realizza la terza tripla nel primo parziale per il 23-24. Lui e Krilkovs mostrano i muscoli nel break da 9-0 con cui Fiorenzuola apre il secondo parziale (32-24 al 13’). Ancora un ottimo Lui tocca quota 9 punti personali in meno di 5 minuti di utilizzo al 14’, coadivato dalla seconda bomba in pochi minuti di Frosini che vale il 40-30 al 15’.

Di Meco prova a caricarsi sulle spalle l’attacco della Sangiorgese, ma i Bees tirano 6/7 da 3 punti al 16’ e mantengono la doppia cifra di vantaggio grazie a De Zardo. I Bees scavallano quota 50 in un grande primo tempo offensivo, chiudendo con i liberi di De Zardo il primo tempo sul 53-42.

Secondo tempo

Fiorenzuola inizia la seconda frazione allo stesso modo di come aveva chiuso la prima, arrivando al +15 grazie a Tiberti e Cecchinato al 23’. 60-45. La Sangiorgese di coach Zambelli sembra calare nettamente di intensità ed energia, mentre i Bees ancora con Tiberti e De Zardo allungano fino al +21. 68-47 al 26’.

Maruca di talento trova il 68-53 e costringe coach Del Re al timeout al 28’ per non cambiare l’inerzia della sfida; De Zardo gli da ragione e converte il tap in a rimbalzo offensivo in uscita dal minuto di stop. In post basso è Lui a realizzare nuovamente, con il solito Maruca per la LTC Group a chiudere il terzo quarto sul 74-57.

Fernandez prova a ricucire almeno parzialmente l’ampio gap accumulato con la tripla dell’angolo per il 76-60 in apertura di secondo tempo, ma Ambrosetti in terzo tempo riesce a realizzare anche con il contatto al 32’.

Edwards vola a canestro per l’80-68 con cui la Sangiorgese prova a darsi una speranza al 34’, con Fiorenzuola che sembra perdere alcune certezze offensive. Maruca realizza nuovamente dalla media al 35’ e costringe ad un nuovo timeout coach Del Re sull’82-72. Cecchinato fuori equilibrio trova la tripla dell’88-76 in un momento complesso per i Bees, che entrano negli ultimi minuti sull’88-76.

Fernandez realizza una tripla che anima nuovamente la LTC Group a meno di 2 minuti dal termine per il nuovo 88-82 in favore dei Bees, con un finale con brivido per i gialloblu. Biorac con l’1/2 dalla lunetta fissa però il finale sull’89-82, con la Sangiorgese che chiude senza riuscire a realizzare ulteriormente. Per i Bees è la terza vittoria stagionale, la prima tra le mura amiche del PalArquato.

Fiorenzuola Bees vs LTC Group Sangiorgese Basket 89-82

(23-24; 53-42; 74-57)

Fiorenzuola Bees: Mazburrs 4, Biorac 5, Franceschi, Marinelli ne, Cecchinato 9, Krilkovs 2, De Zardo 16, Lui 11, Frosini 6, Tiberti 15, Ambrosetti 21. All. Del Re

LTC Sangiorgese Basket: Testa 13, De Capitani 4, Tosetti 10, Bocconcelli 5, De Rosa ne, Maruca 16, Di Meco 12, Manenti 2, Crespi ne, Edwards 8, Fernandez 12. All. Zambelli