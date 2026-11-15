Tennistavolo – Cortemaggiore: in B2 un’altra amara sconfitta per 4-3! In C-1 arriva la quarta vittoria consecutiva

Al Palazzetto dello Sport di Cortemaggiore è andato in scena l’ennesimo incontro da cardiopalma, che alla fine ha premiato gli ospiti. La Teco Cattina è apparsa irriconoscibile nella prima fase dell’incontro, con gli avversari determinati e molto concreti. I padroni di casa, in una giornata decisamente negativa, hanno rischiato di incassare una clamorosa e secca sconfitta.

Poi è suonata la sveglia e i piacentini, sotto per 0-3, hanno saputo reagire con grande carattere, riuscendo addirittura a riportare il risultato in parità sul 3-3.

Sul 3-3, però, è arrivata un’altra beffa: nell’incontro decisivo Lorenzo Armani ha ceduto sul filo di lana, consegnando così la vittoria agli ospiti per 4-3.

Successo meritato per il Villa Romanò, ma per la Teco Cattina resta comunque il bicchiere mezzo pieno: un altro punto conquistato in classifica, che non è certamente da buttare.

I risultati dei singoli incontri:

Conciauro – Orsingher 2-3 (8-11/4-11/8-11/9-11/5-11)

Armani – Cattaneo 1-3 (3-11/11-4/8-11/6-11)

Milza – Pugliese 1-3 (11-7/9-11/6-11/6-11)

Armani/Conciauro – Cattaneo/Pugliese 3-2 (10-12/11-7/10-12/11-7/11-8)

Conciauro – Cattaneo 3-1 (8-11/11-7/11-1/11-3)

Milza – Orsingher 3-0 (11-8/11-4/11-8)

Armani – Pugliese 0-3 (5-11/8-11/4-11)

CLASSIFICA

Garden Hotel Arsenal RE – 12 AON Milano – 10 Villa Romanò (CO) – 8 Teco Cattina Cortemaggiore – 6 Ruothens Brescia – 6 Vitanuova Marco Polo Brescia – 5 Montichiari – 3 Premix S. Polo Parma – 1

SERIE C-1 NAZIONALE MASCHILE

TECO METE CORTEMAGGIORE – VISIONOTTICA PIEVE EMANUELE 5-2

Tutt’altra musica in C-1, dove la Teco Mete Cortemaggiore conquista la quarta vittoria consecutiva, superando per 5-2 la Visionottica Pieve Emanuele.

Grande protagonista della giornata è stato Pietro Calarco, in uno straordinario momento di forma. Il giovane atleta del Cortemaggiore ha fatto l’en plein, risultando il grande trascinatore della squadra.

Positive anche le prestazioni dell’altro giovane, Mohamed Elaazri, che ha contribuito al successo della formazione piacentina.

Per la Teco Mete arriva così il quarto successo consecutivo. Grazie anche a una serie di risultati favorevoli dagli altri campi, la squadra si ritrova ora da sola al comando della classifica, con 12 punti.

I risultati dei singoli incontri:

Sazonov – Piria 0-3 (12-14/7-11/12-14)

Calarco – De Crescenzo 3-0 (11-5/11-6/11-8)

Elaazri – De Marco 1-3 (12-10/5-11/8-11/12-14)

Elaazri/Calarco – Piria/Piras 3-2 (11-8/9-11/11-7/6-11/11-4)

Calarco – Piria 3-1 (11-6/7-11/11-5/11-5)

Sazonov – Piras 3-0 (11-8/11-8/11-4)

Elaazri – De Crescenzo 3-0 (12-10/11-5/11-9)

CLASSIFICA

Teco Mete Cortemaggiore – 12 Saronno Carepharm – 7 CUS Bergamo – 7 Vallecamonica – 7 Trezzano – 6 Olimpia Bergamo – 5 Visionottica Pieve Emanuele – 4 Silver Lining Milano – 0

SOLO VITTORIE PER LE SQUADRE DELLE SERIE REGIONALI!

SERIE D-1

TECO DEVOTI CORTEMAGGIORE – DYNAMIS CASTELFRANCO EMILIA 6-1

Netta affermazione per la Teco Devoti Cortemaggiore, che supera per 6-1 la Dynamis Castelfranco Emilia.

Colombi, Riabchenko, Anastasia Ashyrova e Petru Ion conquistano una bella vittoria di squadra, che permette alla formazione di salire al secondo posto in classifica.

SERIE D-2

TECO COSTANTINI CORTEMAGGIORE – VIRTUS CASALGRANDE (RE) 5-2

Vittoria convincente anche per la Teco Costantini Cortemaggiore, che si impone per 5-2 sulla Virtus Casalgrande.

Protagonisti del successo Federico Vacca, Lisa Ashyrova, Matteo Bragadini e Andrea Bragadini. Grazie a questo risultato, la squadra sale al terzo posto in classifica.

SERIE D-3

TECO QUOTING 24 CORTEMAGGIORE – VIRTUS NOTTE DI RE 6-1

Grande prestazione anche per la formazione della Teco Quoting 24 Cortemaggiore, che supera nettamente per 6-1 la Virtus Notte di Re.

La squadra, composta interamente da veterani e da atleti di classe 11 provenienti dalla scuola amatori, ha dimostrato ancora una volta grande entusiasmo, esperienza e spirito di gruppo.

A scendere in campo sono stati Luciano Grandi, Marco Armani, G. Luca Curti e Simone Miserotti, autori di una bella vittoria che consente alla formazione di conquistare il primato solitario in classifica.

Un fine settimana decisamente positivo per il Tennistavolo Cortemaggiore: nonostante l’amarezza della B-2, arrivano grandi soddisfazioni dalla C-1 e dalle serie regionali, con tutte le squadre protagoniste di importanti successi!