Serie B – Una buona Assigeco si spegne nel quarto quarto: al PalaBanca passa Brescia

Dopo tre quarti di ottima caratura, l’Assigeco Piacenza si ritrova senza energie nell’ultima frazione di gioco e si deve arrendere a una grande A2A Leonessa Brescia, brava nello sfruttare la superiore fisicità per strappare due punti importanti al PalaBanca. Consapevoli del valore dell’avversario, i Lupi iniziano il match con grande energia, girando bene la palla e andando a riposo con un vantaggio in doppia cifra. Nel secondo tempo, però, esce tutta l’esperienza della squadra di coach Calvani, che con una difesa soffocante e una prestazione dominante nei due pitturati affonda i padroni di casa. Da sottolineare il grande impatto dalla panchina di un ottimo Picarelli da 26 punti, ora i biancorossoblu dovranno ripartire dalle buone sensazioni del primo tempo per prepararsi al meglio alla prossima partita, a Lumezzane in casa della capolista.

Le parole del coach

“Ripetere il primo tempo sarebbe stato complicato. Più che la stanchezza ha inciso la fisicità e l’atletismo degli avversari, basta guardare i dati a rimbalzo. Se fossimo riusciti a prendere qualche ribalzo difensivo in più saremmo riusciti ad alzare il ritmo, ma mi piace pensare che abbiamo tirato fuori il meglio di una delle migliori squadre del campionato. Se Brescia gioca con questa intensità diventa complicato per tutti, soprattutto per una squadra come la nostra che dal punto di vista dei centimetri sotto canestro paga per via dei nostri giocatori infortunati”.

UCC Assigeco Piacenza – A2A Leonessa Brescia 81 – 92

(28-15; 24-26; 12-17; 17-34)

UCC Assigeco Piacenza: Alberto Fragonara 13 (3/4, 2/5), Enrico Vettori 13 (2/2, 3/9), Luca Toniato 11 (2/2, 2/3), Giovanni Poggi 2 (0/1, 0/1), Simone Giunta 2 (1/4, 0/3), Matteo Picarelli 26 (0/0, 6/12), Federico Pirani 14 (7/10), Matteo Ermelani 0 (0/0, 0/0), Stefano Olivieri 0 (0/0, 0/0), Dario Spagnolo NE, Gabriele Cattivelli NE. Allenatore: Marcello Ghizzinardi (assistenti: Luca Ogliari, Ariele Zanella)

A2A Leonessa Brescia: Luca Vencato 6 (3/6, 0/2), Mattia Santinon 11 (1/1, 3/5), Adriano Bazan 4 (0/2, 0/4), Matteo Da Ros 19 (7/8, 1/2), Eric Lombardi 18 (6/8, 0/2), Gherardo Sabatini 12 (3/3, 2/7), Riccardo Tavernelli 8 (1/1, 2/5), Alberto Bedin 14 (6/7, 0/0), Maks Klanjscek NE, Christian Burns NE, Santiago Cabodevilla NE, Francesco Frosini NE. Allenatore: Marco Calvani (assistenti: Giuseppe Di Manno, Gianmarco Cremona, David Moss)