Un animale taglia loro la strada, perdono il controllo dell’auto e finiscono in una scarpata: salvati due giovani

La stazione monte Alfeo nel tardo pomeriggio è stata impegnata in un intervento di soccorso per due giovani classe 2004 precipitati in una scarpata in località Molino Pradello nel comune di Farini (PC).

I due stavano viaggiando a bordo dell’auto quando un animale selvatico ha attraversato la strada facendo cadere la macchina per una decina di metri in una scarpata. Sul posto sono arrivati: una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna, l’ambulanza di Ferriere e i vigili del Fuoco. I soccorritori sono riusciti a raggiungere facilmente l’autovettura grazie ad una strada parallela sotto alla strada principale.

I due giovani sono stati recuperati e affidati alle cure degli operatori sanitari presenti: oltre a qualche escoriazione non erano evidenti problematiche sanitarie ma sono stati presi in carico dall’ambulanza della Pubblica Assistenza di Ferriere che li ha portati in ospedale per eseguire i controlli del caso.