Serie B Interregionale – Tris biancorosso: la Bakery Piacenza espugna Jesi 47-60

Terzo successo consecutivo per la Bakery Piacenza che riscatta la prima, sfortunata, trasferta in provincia di Ancona – al cospetto della Taurus – superando la Pallacanestro Jesi in una partita che torna in discussione soltanto nell’ultimo quarto con la rimonta iniziale dei padroni di casa, riscattata però prontamente dai ragazzi di coach Salvemini. Si arriva così alla pausa con la Bakery a quota dieci punti nel girone D di B Interregionale.

La cronaca

Bakery che apre in modo convinto con la tripla di capitan El Agbani e i liberi di Paoletti in un primo quarto dove i biancorossi restano sempre avanti nel punteggio: la Pallacanestro Jesi risponde con Lamela e Sebrek in un parziale con Piacenza che riesce a guadagnare anche otto punti di vantaggio fino al 10-16 finale.

Secondo quarto con Jesi che riprende l’iniziativa riuscendo a limitare lo svantaggio e trovare il diciannove pari con Giampieri. La Bakery si dimostra meno precisa sotto canestro ma le risposte arrivano dalla panchina con la tripla di Beccari e Paoletti dalla lunetta (19-24). Timeout per i padroni di casa con Piacenza avanti 22-27: i marchigiani riescono a ridurre il passivo fino al 24-27 dell’intervallo.

Avvio più contratto dopo la sosta lunga poi sono Galdiolo e Prosek a muovere il tabellone per il 25-31. Per Jesi dalla lunetta dei liberi a segno Nigang poi Mazzantini scarica dall’arco il canestro del 31-33, sul fronte biancorosso è El Agbani a ritoccare il distacco trovando nel pitturato il 31-35. Si rinnova la sfida dalla distanza con Paoletti che risponde per ben due volte a Giampieri (34-41) suonando la carica per il massimo vantaggio biancorosso (34-44) rintuzzato nel finale, 37-44.

Ruggiero piazza due punti per il 39-44 in un ultimo quarto dove Jesi difende e colpisce sorprendendo la Bakery (43-44) fino al vantaggio (45-44) firmato da Mazzantini. Sono Yak Deng e Galdiolo a smuovere lo score biancorosso: è ancora Paoletti ad ampliare il margine (45-50) a tre minuti dal termine. Quarta scaccia i fantasmi della rimonta avversaria (47-56) per il 47-60 finale.

PALLACANESTRO JESI-BAKERY BASKET PIACENZA 47-60

(10-16, 24-27, 37-44)

BAKERY PIACENZA: Yak Deng 6, Galdiolo 11, Beccari 3, Milani Riccardo, Paoletti 18, Prosek 7, Quarta 5, El Agbani 10. NE: Marroni, Milani Pietro. All. Salvemini. Ass.ti: Bernini, Bazzoni.