Pro Sesto – Piacenza LIVE su RADIO SOUND dalle 14:30

Dopo i successi con Trevigliese e Sant’Angelo il Piacenza di mister Franzini prova a fare lo sgambetto alla capolista del girone D Pro Sesto.
Ascolta Pro Sesto – Piacenza su RADIO SOUND, la radio dello sport piacentino
CLICCA QUI PER LO STREAMING AUDIO
Le probabili formazioni
Pro Sesto (4-2-3-1): Lovato; Anghileri, Mapelli, Montesano, Valota; Pedone, Maspero; Clerici, Abruzzese, Stefanoni; Banfi. All. Angellotti
Piacenza 4-3-1-2: Ribero, Cabri, Silva, Sbarella, Bertin, Lordkipandize, Putzolu, Poledri, Campangna, D’Agostino, Trombetta. All Franzini