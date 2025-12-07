Pro Sesto – Piacenza LIVE su RADIO SOUND dalle 14:30

7 Dicembre 2025 Andrea Crosali Calcio, live, Piacenza calcio, Sport
blank
blank
Piacenza 24 WhatsApp

Dopo i successi con Trevigliese e Sant’Angelo il Piacenza di mister Franzini prova a fare lo sgambetto alla capolista del girone D Pro Sesto.

Ascolta Pro Sesto – Piacenza su RADIO SOUND, la radio dello sport piacentino
CLICCA QUI PER LO STREAMING AUDIO

Le probabili formazioni

Pro Sesto (4-2-3-1): Lovato; Anghileri, Mapelli, Montesano, Valota; Pedone, Maspero; Clerici, Abruzzese, Stefanoni; Banfi. All. Angellotti

Piacenza 4-3-1-2: Ribero, Cabri, Silva, Sbarella, Bertin, Lordkipandize, Putzolu, Poledri, Campangna, D’Agostino, Trombetta. All Franzini

Il pre gara

Piacenza – Pro Sesto, i biancorossi sfidano la capolista. Franzini: “Dovremo avere molta attenzione, affrontiamo la miglior difesa, ma abbiamo le armi per fare bene” – AUDIO
Inaugurato il Piace Xmas Shop, al via una raccolta di giocattoli per i bambini dell’ospedale di Piacenza. Polenghi: “Un’iniziativa che va al di là dello sport” – AUDIO

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank
Cover
Seleziona il canale...
 
Radio Sound Logo
Radio Sound
blank blank