“Al termine del mio mandato alla guida della Provincia di Piacenza, desidero rivolgere un saluto e un sincero ringraziamento a tutte le persone con cui ho condiviso questo percorso”. Inizia così la lettera di Monica Patelli, la quale tra pochi giorni lascerà l’incarico di presidente della Provincia.

LA NOTA DI MONICA PATELLI

“Grazie ai sindaci e agli amministratori dei Comuni, ai consiglieri provinciali, ai dipendenti della Provincia, alle istituzioni, alle associazioni, alle realtà economiche e sociali, al mondo dell’informazione locale e a tutte le persone incontrate in questi quattro anni”.

Il ringraziamento alle scuole, agli studenti e agli insegnanti

Un pensiero particolare va alle scuole, agli studenti, agli insegnanti e ai dirigenti scolastici, con i quali abbiamo condiviso anni di cantieri importanti per adeguamenti sismici e preziosi momenti di confronto per trovare insieme soluzioni alle difficoltà e ai disagi che di volta in volta si presentavano. Credo in maniera convinta che il rapporto con i giovani e con il mondo della scuola sia fondamentale per costruire il futuro della nostra società e del nostro territorio.

La Provincia di Piacenza come “Casa dei Comuni”

Ho cercato di vivere questo incarico con serietà, coerenza, concretezza e rispetto, pensando alla Provincia non come a un’istituzione lontana, ma concependola per davvero come la “Casa dei Comuni” e dell’intero territorio.

Porto con me la convinzione che la Provincia debba essere prima di tutto un punto di riferimento, un luogo di collaborazione e uno strumento capace di mettere insieme le comunità per affrontare problemi e costruire soluzioni.

La responsabilità politica e il valore del dialogo tra le istituzioni

Ho cercato di non perdere mai di vista la responsabilità politica e il senso del lavoro di noi amministratori locali: governiamo non per noi stessi, ma per chi vive oggi il nostro territorio e per chi lo vivrà domani.

Abbiamo costruito progetti, affrontato emergenze, discusso e qualche volta avuto opinioni diverse, ma ho sempre creduto che il leale confronto renda le istituzioni più forti. Il dialogo, in politica, non è mai una forma di debolezza. Dialogare richiede forza, coraggio, responsabilità e fiducia nel valore delle persone e delle istituzioni.

Elezioni provinciali, l’invito di Monica Patelli a partecipare al voto

Ora la Provincia si prepara a una nuova amministrazione. E vorrei lanciare un ultimo invito: partecipare al voto.

Le elezioni provinciali sono elezioni di secondo livello, ma non per questo sono meno importanti. Ogni voto contribuisce a scegliere chi avrà la responsabilità di rappresentare e guidare un territorio intero.

Ai sindaci e ai consiglieri comunali chiamati a scegliere la nuova guida della Provincia, un invito quindi ad esercitare fino in fondo questo mandato. Dobbiamo essere di esempio a tutti i cittadini che ci hanno eletto e ai giovani che si avvicinano alla vita politica del nostro paese.

Il saluto di fine mandato dopo quattro anni alla guida della Provincia

È con gratitudine, dunque, che concludo questo percorso e saluto tutte le persone che ne hanno fatto parte. Grazie a tutti. È stato un onore servire la Provincia di Piacenza e il suo territorio.