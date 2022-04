Punti di vista: “Playoff con la Juve U23 difficile ma non impossibile”. L’analisi di Amorini dopo Seregno-Piacenza – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza calcio

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Una partita che non aggiunge e non toglie nulla a quello che già sappiamo dei biancorossi. Un primo tempo di dominio assoluto, l’incapacità di chiuderla e una ripresa in cui i cambi hanno mutato volto alla squadra permettendo al Seregno di pareggiare.

Ora i playoff contro l’avversaria più complicata ma anche la più prestigiosa. La Juventus Under 23 ha le qualità per arrivare molto avanti, ma la gioventù può essere il limite su cui colpire. Una partita da vincere all’interno dei 90 minuti in cui giocheremo fuori casa, ma con il tifo dalla nostra parte. Difficile ma non impossibile.

