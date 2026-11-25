Nell’ambito della campagna permanente della Polizia di Stato contro la violenza di genere “Questo non è amore” che si inserisce nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, nella mattinata di lunedì 25 novembre, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, si è svolta presso l’ex Chiesa del Carmine in via Piazza Alessandro Casali 10, un’iniziativa organizzata dalla Polizia di Stato e dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza e patrocinata dal Comune di Piacenza.

Alla stessa hanno partecipato più di 400 studenti delle scuole della provincia di Piacenza e sono intervenute le autorità locali quali il sig. Prefetto Dr.ssa Patrizia Palmisani, il Sig. Questore Dott. Gianpaolo Bonafini, l’Assessore ai Servi Sociali del Comune di Piacenza dr.ssa Nicoletta Corvi, e tutti gli enti e le associazioni antiviolenza che, sul territorio, fanno rete occupandosi di assistenza e supporto alle vittime nei casi di violenza di genere.

Presente con la sua testimonianza l’insegnante, la pedagogista, Giovanna Cardile, orfana di femminicidio, che ha condiviso con tutti la sua commovente storia, sottolineando l’importanza della condivisione del suo vissuto perché si possa diffondere, in particolare tra i giovani, la cultura del rispetto e dell’amore altrui, che si esprime, anche, attraverso il riconoscimento della libertà e della voglia di vivere delle persone che ci sono vicine.

C’è stato un momento di confronto tra le persone intervenute a rappresentanza degli enti che a livello locale ogni giorno affrontano situazioni riconducibili a forme di violenza nei confronti delle donne: la dr.ssa Martina Di Lauro, funzionario della Questura di Piacenza, che ha parlato in particolare dell’efficacia dell’app YouPol per segnalare in maniera anonima forme di violenza, l’Ispettore Francesco Grifantini della Questura di Piacenza che ha parlato dello strumento dell’ammonimento del Questore, dell’Avv. Donatella Scardi del Centro Antiviolenza, del Presidente del C.I.P.M. dr.ssa Silvia Merli e dalla dr. Giorgio Chiaranda direttore dell’Unità Operativa di Medicina dello Sport e Promozione della Salute dell’A.U.S.L. di Piacenza.

Il Presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza, Giuseppe Colla, ha rivolto il proprio intervento in particolare ai ragazzi presenti, sottolineando l’importanza di un cambiamento culturale che passi attraverso la responsabilità individuale e il rispetto delle libertà e delle scelte altrui.

«Le leggi antiviolenza da sole non bastano, le manifestazioni sono importanti, ma non sufficienti. È necessario che ogni uomo prenda coscienza del fatto che rispettare un “no” non è mai un segno di debolezza, ma un grande segno di forza. Solo attraverso il rispetto delle scelte delle donne è possibile costruire relazioni fondate sulla parità. Il 25 novembre deve diventare un promemoria per tutti gli uomini, affinché questa consapevolezza si traduca in comportamenti concreti, ogni giorno».

L’iniziativa si è svolta con la calorosa partecipazione degli studenti che hanno rivolto diverse domande agli ospiti intervenuti, dimostrando un interesse particolare sul tema della violenza di genere e testimoniando, come, queste giornate rappresentino solo un piccolo tassello rispetto ad un impegno che deve essere quotidiano e di tutti.