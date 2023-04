Tragedia questo pomeriggio nei pressi di San Rocco al Porto (Lodi). Un ragazzino di 14 anni, piacentino, è stato trovato senza vita ai piedi del ponte sul Po. Subito sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco i quali però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Non ci sarebbero dubbi in merito alle cause di questo dramma: il 14enne si sarebbe gettato volontariamente dal ponte.